https://news.day.az/azerinews/1794336.html Bərdədə 2 nəfər dəm qazından zəhərlənib Bərdə rayonunda 2 nəfər dəm qazından zəhərlənərək ölüb. Day.Az-ın Qarabağ Bürosunun xəbərinə görə, hadisə rayonun Tumaslı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakinləri Fətəliyeva Aytən Əsgər qızı nəvəsi Nəcəfov Sadiq Orxan oğlunu çimizdirərkən dəm qazından zəhərləniblər.
Nəcəfov Sadiq Orxan oğlunu çimizdirərkən dəm qazından zəhərləniblər. Hər iki şəxsi Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Pataloji Anatomiya Birliyinin Bərdə Morquna qaldırılıb. Hər iki şəxsin meyiti tibbi müayinədən sonra, aidiyyatı üzrə təhvil verilib.
