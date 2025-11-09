https://news.day.az/azerinews/1794338.html Gədəbəydə yaşayış binasında yanğın olub Gədəbəy şəhərində yanğın hadisəsi baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, Gədəbəy şəhərində üçmərtəbəli yaşayış binasının üçüncü mərtəbəsində ümumi sahəsi 120 m² olan 5 otaqlı mənzilinin eyvanında 1 ədəd məişət avadanlığı və dam örtüyünün taxta atmaları 8 m² sahədə yanıb.
Mənzilin qalan hissəsi və bina yanğından mühafizə olunub. Yanğın yanğından mühafizə bölmələri tərəfindən söndürülüb.
