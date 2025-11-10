52 yaşlı Ayşvariya Ray gözəlliyi ilə göz qamaşdırdı - VİDEO
14 yaşından diqqət mərkəzində olan məşhur Bollivud aktrisası Ayşvariya Ray 52 yaşını qeyd edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, dünyaca məşhur aktrisa sosial şəbəkələrdə paylaşılan son videosu ilə yenidən gündəm olub.
Təbiiliyi və zərifliyi ilə hər zaman təriflənən Ayşvariya Ray yaşına baxmayaraq gözəlliyi ilə hər kəsi heyran qoyub. İzləyicilər onun 20 il əvvəlki görünüşündən demək olar ki, fərqlənmədiyini vurğulayıblar.
1994-cü ildə "Miss World" titulunu qazandıqdan sonra karyerasında sürətlə yüksələn aktrisa həm Hindistanda, həm də beynəlxalq səviyyədə bir çox uğurlu layihələrdə iştirak edib.
Sosial mediada yayılan paylaşımlarda izləyicilər Ayşvariyanı "zamansız gözəllik", "Bollivudun əfsanəsi" kimi adlandırıblar.
Məlumat üçün qeyd edək ki, Ayşvariya Ray aktyor Abhişek Baççanla evlidir və onların bir qızı var.
