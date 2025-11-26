https://news.day.az/azerinews/1798029.html "Yaprak dökümü"ndəki ev xarabalığa çevrildi - VİDEO - FOTO Bir zamanların reytinqli serialı "Yaprak dökümü"ndəki ev artıq xarabalığa çevrilib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, serialda ailənin böyük qızı Fikretin gəlin getdiyi Adapazarında yerləşən evdən əsər-əlamət qalmayıb. Yeni görüntüləri yayılan mənzilin qapı və pəncərələri çıxarılıb. Ev hazırda pis vəziyyətdədir.
"Yaprak dökümü"ndəki ev xarabalığa çevrildi - VİDEO - FOTO
Bir zamanların reytinqli serialı "Yaprak dökümü"ndəki ev artıq xarabalığa çevrilib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, serialda ailənin böyük qızı Fikretin gəlin getdiyi Adapazarında yerləşən evdən əsər-əlamət qalmayıb.
Yeni görüntüləri yayılan mənzilin qapı və pəncərələri çıxarılıb. Ev hazırda pis vəziyyətdədir.
Qeyd edək ki, Tahsin (Ahmet Saraçoğlu) orada həyat yoldaşı Fikret, anası və uşaqları ilə yaşayırdı.
