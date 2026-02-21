https://news.day.az/azerinews/1817593.html 8 kiloqram narkotik vasitə aşkarlandı - Səbaildə əməliyyat - VİDEO Səbail rayonunda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilir. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) məlumat yayıb. Bildirilir ki, növbəti tədbir zamanı 36 yaşlı Məmməd Məmmədov və həmyaşıdı Müşfiq Səfərov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıblar.
