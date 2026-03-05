İdmançılar ramazanda necə qidalanmalıdır?
"Həm sahurda, həm də iftarda yüksək yağlı qızardılmış qidalardan, şəkərlərdən və hazır qidalardan çəkinməliyik. Bu qidalar gün ərzində aclıq hissini artırır, oruc tutmağı çətinləşdirir, iftarda həddindən artıq yeməyə səbəb olur və əzələ itkisi ilə nəticələnən qan şəkərinin dəyişməsinə səbəb olur" .
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ramazan ayında idmançılara qidalanma ilə bağlı məsləhətlər verən diyetoloq Deniz Türkaslan bildirib.
Dietoloq Deniz Türkaslan Ramazan ayında oruc tutan idmançılara əzələ itkisinin qarşısını almaq və daha rahat Ramazan keçirmələri üçün qidalanma tövsiyələri verib.
Türkaslan bildirib ki, "Ramazan uzun müddətli oruc tutmağı nəzərdə tutur. İftar yeməyini nəzərə alsaq, idmançı müştərilərimizin qan şəkərinin həddindən artıq dəyişməsi səbəbindən həddindən artıq yediyini tez-tez görürük. Yüksək yağlı qidalar və içkilər onların pəhrizinin bir hissəsi ola bilər. Bunlar onlara ən çox zərər verəcək və əzələ itkisinə səbəb olacaq qidalardır. İdmançılar iftar yeməyinə şorba və su ilə başlaya, qan şəkərini balanslaşdırmaq üçün xurma yeyə bilərlər. Zülalla zəngin qidalanma yeməkdən sonra da ola bilər."
Türkaslan sahura qoz kimi sağlam yağların əlavə edilə biləcəyini bildirib və deyib:
"Sahur üçün sağlam yağlarla dəstəklənən proteinlə zəngin qidalar dəyərlidir. Yumurta və pendir kimi protein mənbələri istehlak etməliyik. Zeytun, qoz, zeytun yağı və tahin kimi sağlam yağ mənbələri əlavə edə bilərik. İftar ilə sahur arasında su istehlakına da diqqət yetirməliyik. Uzun müddətli orucdan sonra bədən su itirə bilər və əzələ itkisi ilə üzləşə bilərik. Birdən su içmək əvəzinə, fasilələrlə su içərək bədənin su ehtiyatını bərpa etməliyik. Minerallar və vitaminlər mənbəyi olan tərəvəzləri nəzərdən qaçırmamalıyıq. Həm sahurda, həm də iftarda yüksək yağlı qızardılmış qidalardan, şəkərlərdən və emal olunmuş qidalardan uzaq durmalıyıq. Bu qidalar gün ərzində aclıq hissini artıracaq, oruc tutmağı çətinləşdirəcək, iftarda həddindən artıq yeməyimizə səbəb olacaq və qan şəkərində dalğalanmalara səbəb olacaq ki, bu da əzələ itkisinə səbəb olacaq".
