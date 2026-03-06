https://news.day.az/azerinews/1820372.html Azərbaycan və Moldova XİN-ləri arasında Məsləhətləşmələr Planı imzalanıb - FOTO Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Moldova xarici işlər naziri Mixay Popşoi "Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi ilə Moldova Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi arasında 2026-2027-ci illər üçün Məsləhətləşmələr Planı"nı imzalayılar.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, bu sənəd, siyasi dialoqu gücləndirmək, ikitərəfli əməkdaşlığı dərinləşdirmək və Azərbaycan-Moldova tərəfdaşlığını irəlilətmək istiqamətindəki öhdəliyi bir daha təsdiqləyir.
