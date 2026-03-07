TDT XİN rəhbərləri İranın Türkiyə və Naxçıvana hücumlarını qətiyyətlə pisləyiblər
Türk Dövlətləri Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Yaxın Şərqdəki son inkişaflarla bağlı birgə bəyanat yayıb.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən Day.Az-a verilən məlumata görə, bəyanatda deyilir:
"Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) Üzv Dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri Şurası 7 mart 2026-cı il tarixində İstanbulda çağırıldı və regional və qlobal inkişaflar, o cümlədən ətraf bölgələrdə insan iztirablarına, ölümlərə və genişmiqyaslı humanitar çağırışlara səbəb olan mövcud silahlı münaqişə və qarşıdurmaların son zamanlar artması barədə ətraflı məsləhətləşmələr həyata keçirdi.
Nazirlər Yaxın Şərqdə son zamanlar artan zorakılıq və onun dağıdıcı nəticələri ilə bağlı dərin narahatlıqlarını ifadə etdilər. Onlar günahsız insanların həyatını təhlükəyə atan və bölgədə sabitliyi pozan bütün hərəkətləri pislədilər.
Nazirlər TDT Üzv Dövlətlərinin təhlükəsizliyinə qarşı hər hansı təhdidin bütün Təşkilat üçün narahatlıq doğurduğunu vurğuladılar və güc tətbiqinin yolverilməzliyini və suverenlik və ərazi bütövlüyü kimi universal prinsiplərə riayət etməyin vacibliyini qeyd etdilər.
Nazirlər İran İslam Respublikasının ərazisindən Türkiyə Respublikası və mülki obyektlər daxil olmaqla Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına qarşı həyata keçirilən hücumları qətiyyətlə pislədilər.
Nazirlər regional vəziyyəti daha da ağırlaşdıran və gərginlik coğrafiyasını genişləndirmə riskini daşıyan bu kimi məsuliyyətsiz hərəkətlərin təkrarlanmamasına dair çağırış etdilər.
Nazirlər bu çərçivədə Türkiyə Respublikası və Azərbaycan Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və təhlükəsizliyinə güclü dəstəklərini ifadə etdilər və hər iki ölkənin xalqları və hökumətləri ilə tam həmrəy olduqlarını bir daha təsdiqlədilər.
Onlar Yaxın Şərqdə sabitliyin bütün region və onun xalqlarının tərəqqisi və rifahı üçün zəruri olduğunu vurğuladılar.
Nazirlər ziddiyyətlərin beynəlxalq hüquqa və BMT Nizamnaməsinin prinsiplərinə uyğun olaraq dialoq vasitəsilə dinc yollarla həllinin vacibliyini vurğuladılar.
Onlar eskalasiyanın dərhal azaldılması, qarşıdurmaların dayandırılması və dinc həllə doğru aparan yeganə mümkün yol kimi diplomatiyanın və konstruktiv dialoqun həlledici əhəmiyyətini vurğuladılar. Onlar bütün tərəfləri maksimum təmkin göstərməyə, danışıqlar masasına qayıtmağa və bütün fikir ayrılıqlarının dinc diplomatik vasitələrlə həllinə yönəlmiş xoşməramlı danışıqlarda iştiraka çağırdılar.
Nazirlər qarşıdurmaların davam etməsinin regional sülh və təhlükəsizliyə birbaşa təhdid yaratdığını vurğuladılar.
Nazirlər həmçinin böhranın qlobal ölçülərini vurğuladılar. Onlar strateji cəhətdən mühüm olan bu bölgədə uzun müddət davam edən qeyri-sabitliyin beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik, o cümlədən qlobal enerji bazarları, ticarət marşrutları, ərzaq təhlükəsizliyi və miqrasiya axınlarında potensial pozulmalar baxımından regionun hüdudlarındankənardakı ölkələrə təsir göstərə biləcək ciddi risklər daşıdığını qeyd etdilər.
Onlar həmçinin müvafiq BMT qətnamələrinə uyğun olaraq iki dövlət prinsipi əsasında Fələstin münaqişəsinin ədalətli, davamlı və hərtərəfli həllinə və bu kimi ədalətli və davamlı həllin tapılmasına və Fələstin xalqının, xüsusən də Qəzzada üzləşdiyi humanitar iztirablarının aradan qaldırılmasını qarşısına məqsəd qoyan beynəlxalq platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq edilməsinə sadiqliklərini yenilədilər.
Nazirlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin məqsəd və prinsiplərinə və beynəlxalq hüquqa sarsılmaz sadiqliklərini bir daha təsdiqləyərək, TDT-nin regionda sülhün və sabitliyin bərpasına yönəlmiş bütün həqiqi beynəlxalq səyləri dəstəkləməyə hazır olduğunu bildirdilər.
Nazirlər məsələni diqqətdə saxlamağa və bu və ortaq narahatlıq doğuran digər əlaqədarməsələlər üzrə TDT çərçivəsində sıx koordinasiyanı davam etdirməyə razılaşdılar.
Nazirlər qətiyyətlə sülh, dialoq və sabitliyə tərəfdar olduqlarını bildirdilər".
