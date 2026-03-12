Həmin qidaları soyuducuda saxlamaq olmaz - SİYAHI
Soyuducu mətbəxin əvəzsiz köməkçisi olsa da, bəzi qidalar üçün onun soyutma effekti faydalı olmaya bilər. Ekspertlər bildirirlər ki, düzgün olmayan soyuducu şəraiti qidaların dadını, teksturasını və bəzən faydalı xüsusiyyətlərini azalda bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aşağıdakı qidaları soyuducuda saxlamaq tövsiyə edilmir:
Kartof: Soyuq temperatur nişastanı şəkərə çevirərək dadını və bişirmə keyfiyyətini pisləşdirir. Daha yaxşı saxlama üçün onları sərin, quru və qaranlıq yerdə saxlayın.
Banan: Soyuducu qaralma prosesini sürətləndirir. Bananları otaq temperaturunda yetişməyə qoymaq daha sağlam və dadlıdır.
Qovun: Bütöv qovun soyuducuda sürətlə çürüyür; otaq temperaturunda daha uzun müddət təravətli qalır.
Reyhan: Soyuq bitkinin ləzzətini azaldır və qara ləkələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Suda saxlayaraq kölgədə saxlamaq daha uyğundur.
Soğan və sarımsaq: Soyuducu onları nəmli edir, erkən cücərmə və kif əmələ gəlməsinə səbəb olur. Onları quru və sərin yerdə saxlamaq lazımdır.
Qəhvə: Soyuducu qəhvənin aroması və dadını zəiflədir. Hava keçirməyən qabda, günəş işığından uzaqda saxlamaq daha yaxşıdır.
Çörək: Soyuq çörəyin bayatlaşma prosesini sürətləndirir və teksturasını pozur. Çörəyi otaq temperaturunda və hava keçirməyən qabda saxlamaq tövsiyə olunur.
Yağlar və bal: Soyuq, zeytun yağını bərkidir, bal isə kristallaşır. Hər ikisini otaq temperaturunda saxlamaq daha yaxşıdır.
Balqabaq: Soyuducuda bir neçə gün saxlandıqdan sonra çürüyə bilər. Otaq temperaturunda sərin yerdə saxlamaq daha uyğundur.
Ərik, kivi, şaftalı, manqo və digər meyvələr: Soyuducu meyvələrin təbii yetişmə prosesini pozur, kristallaşma və çürümə sürətini artırır.
Fıstıq yağı və acılı souslar: Soyuducuda sərtləşir və dadı zəifləyir. Şkafda saxlanması daha uyğundur.
Un və turşular: Soyuducu onları saxlamaq üçün əhəmiyyətli üstünlük vermir, əksinə qısa müddətdə dadını dəyişə bilər.
Soya sousu və yumurta: Yalnız qısa müddət və xüsusi hallarda soyuducu istifadə edilə bilər; uzun müddət otaq temperaturu daha uyğundur.
Avokado: Tam yetişməmiş avokadoyu otaq temperaturunda saxlayın, yalnız kəsildikdən sonra qısa müddət soyuducu istifadə oluna bilər.
