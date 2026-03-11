https://news.day.az/azerinews/1821436.html Naxçıvanda dəmir yolu xəttinin yenidən qurulması ilə Türkiyə və Avropa bazarlarına çıxış təmin ediləcək - ADY - VİDEO ADY Naxçıvan Muxtar Respublikasında dəmir yolu xəttinin tikintisini davam etdirir. Layihə çəriçivəsində 10 stansiyanın yenidən qurulması, 814 mühəndis qurğusunun, o cümlədən 29 körpü, 4 tunel və 12 qalereyanın inşası nəzərdə tutulur. Bu barədə Day.Az-a "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, bu dəmir yolu xətti Zəngəzur dəhlizinə qoşularaq həm Azərbaycanın əsas hissəsinin Naxçıvan MR ilə birbaşa quru əlaqəsini, həm də Orta Dəhliz və Şimal-Cənub marşrutunun mühüm seqmenti olaraq Türkiyə və Avropa bazarlarına çıxışı təmin edəcək.
