Fransada yanacaq təminatında çətinliklər yaranıb
Fransada yanacaq təminatında müəyyən çətinliklər yaranıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə BFMTV telekanalı məlumat verib.
Bildirilib ki, ölkə üzrə yanacaqdoldurma məntəqələrinin təxminən 18 faizində ən azı bir növ yanacaq mövcud deyil.
Qeyd edək ki, bu göstərici daha əvvəl 12 faiz idi.
Həmçinin vurğulanıb ki, yaranmış çatışmazlıq ümumilikdə hər beş yanacaqdoldurma məntəqəsindən birini əhatə edir.
