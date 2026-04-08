“Nizami” stansiyasının yeni çıxışı olacaq
2030-cu ilə qədər bənövşəyi xətt üzrə "Nizami" stansiyasına paralel yerləşəcək B5 stansiyasının tikintisi başa çatdıqdan sonra stansiyaya yeni keçid təmin olunacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bunu bu gün "Bakı Metropoliteni" QSC-nin Tikinti Layihələrinin İdarəolunması departamentinin rəis müavini Məmməd Rzayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
Onun sözlərinə görə, metronun "Nizami" stansiyasının yalnız bir çıxışı var, yəni, eskalatorların təmiri üçün alternativ çıxış yoxdur. "Nizami" dərinözüllü stansiya hesab edilir.
"B5 və "Nizami" stansiyası bir-birinə yaxın, eyni ərazidə yerləşən iki stansiyadır. B5 Mərkəzi Parkın altında yerləşəcək. Oradan "Nizami" stansiyasına keçid olacaq. Bununla da gələcəkdə metronun "Nizami" stansiyasında eskalatorların dəyişi zamanı stansiyanı bütövlükdə bağlamağa ehtiyac qalmayacaq. Sərnişinlər alternativ yolla Mərkəzi Park ərazisinə sərbəst çıxış edə biləcəklər". - deyə o bildirib.
