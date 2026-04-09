Gənclər bu simptomları ciddiyə almır – Həkimlər xəbərdarlıq edir
Son illərdə gənclər arasında qəfil insult hallarında artım müşahidə olunur. Ənənəvi olaraq insult daha çox yaşlı insanlarda rast gəlinirsə də, müasir həyat tərzi bu xəstəliyi gəncləşdirib.
Milli.Az xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, gənclərdə insultun əsas səbəbləri arasında yüksək qan təzyiqi, piylənmə, diabet, siqaret və spirt istifadəsi, həmçinin stress və qeyri-sağlam qidalanma yer alır. Qan dövranında problem yaradan bu faktorlar beyin damarlarının tıxanmasına və ya partlamasına səbəb ola bilər.
Mütəxəssislər vurğulayırlar ki, gənclər çox vaxt simptomları ciddiyə almır. Baş ağrısı, üzü və əllərin birdən uyuşması, danışıq qabiliyyətində pozulma kimi əlamətlər ortaya çıxarsa, dərhal tibbi yardım tələb olunur. Erkən müdaxilə insultdan sonra ciddi fəsadların qarşısını ala bilər.
Həkimlər həmçinin sağlam həyat tərzini təşviq edir: balanslı qidalanma, idman, spirt və siqaretdən uzaq durmaq, müntəzəm tibbi müayinələr gənclərdə insult riskini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.
Qeyd olunur ki, gənclər arasında bu problem artmaqda davam edir və əhali arasında maarifləndirmə işlərinin gücləndirilməsi vacibdir.
