İşə qəbul zamanı narkoloji arayış hansı peşələr üçün MƏCBURİDİR? - SİYAHI
Milli Məclisdə qəbul edilən Əmək Məcəlləsinə dəyişikliklərə əsasən, müəyyən peşə və vəzifələr üzrə işə qəbul zamanı vətəndaşlar dövlət narkoloji tibb müəssisəsindən tibbi müayinə haqqında rəy təqdim etməlidirlər.
Day.Az xəbər verir ki, bu tələb xüsusilə narkoloji xəstələr üçün fəaliyyət məhdudiyyəti nəzərdə tutulan sahələrə şamil olunacaq.
Yeni qaydalara görə, həmin arayış olmadan işə qəbul qadağan ediləcək. Əgər işçi sonradan narkoloji xəstə kimi müəyyən edilərsə və ya bu hal əmək münasibətləri dövründə aşkarlanarsa, əmək müqaviləsinə xitam veriləcək. Eyni zamanda, sağlamlıq arayışı tələb olunan sahələrdə bu sənəd olmadan işə qəbul da qanunsuz sayılacaq.
Bundan əlavə, işçilər ilkin və dövri tibbi müayinədən keçməli, zərurət yarandıqda isə dərhal yoxlanışa cəlb olunmalıdır. Bu müayinələrin xərcləri işəgötürən tərəfindən qarşılanacaq və məqsəd əmək şəraitində təhlükəsizliyi və ictimai sağlamlığı qorumaqdır.
Milli Məclisdə qəbul edilən yeni dəyişikliklərə əsasən, narkoloji arayışın tələb olunduğu sahələr əsasən təhlükəsizlik, səhiyyə, təhsil və məsuliyyətli xidmət sektorlarını əhatə edir.
Bu qayda, Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi "Narkoloji xəstələr üçün fəaliyyət məhdudiyyəti nəzərdə tutulmuş peşə növləri və vəzifələr" siyahısına daxil olan bütün sahələrə tətbiq ediləcək.
Səhiyyə və Əczaçılıq
-Dərman vasitələri ilə iş: Narkotik vasitələrin, psixotrop maddələrin istehsalı, saxlanılması, satışı və qablaşdırılmasında iştirak edən bütün vəzifələr.
-Tibb personalı: Təcili yardım həkimləri, anestezioloq-reanimatoloqlar, onkoloqlar və narkotik tərkibli dərmanların təyinatı ilə məşğul olan tibb işçiləri.
Təhsil və Tərbiyə
-Müəllim və tərbiyəçilər: Bütün növ tədris-tərbiyə müəssisələrində (bağçalar, məktəblər, ali məktəblər) fəaliyyət göstərən pedaqoji heyət.
-Uşaqlarla iş: Uşaq müəssisələrində çalışan digər texniki və köməkçi heyət.
Hüquq-Mühafizə və Təhlükəsizlik
-Silahlı vəzifələr: Xidməti silah gəzdirmək hüququ olan bütün şəxslər (polis, hərbçi, mühafizəçilər).
-Mühafizə xidməti: Dövlət və özəl mühafizə strukturlarında çalışan nəzarətçilər.
Sənaye və Yüksək Riskli İşlər
-Nəqliyyat: Hava, dəniz, dəmir yolu və ictimai nəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi.
-Ağır sənaye: Partlayıcı maddələrlə iş, yanğından mühafizə, elektrik enerjisi və qaz təsərrüfatı kimi riskli sahələr.
-Maliyyə məsuliyyəti: Bəzi xəzinədar və mühasib vəzifələri (yeni təkliflərə əsasən).
Vacib Məqamlar
-Ödəniş: İşə qəbul zamanı və dövri müayinələrin xərcləri işəgötürən tərəfindən qarşılanır.
-Xitam: Əgər işçi işlədiyi dövrdə narkoloji xəstə kimi qeydiyyata düşərsə, əmək müqaviləsinə dərhal xitam verilir.
-Şübhə halı: İşəgötürən işçinin davranışında əsaslı şübhə görərsə, onu növbədənkənar narkoloji yoxlanışa göndərə bilər.
Nəsimi Ələsgərli
