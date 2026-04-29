Arılar həqiqətən saya bilir – Yeni araşdırma
Elm dünyasında uzun müddətdir müzakirə olunan "arılar saya bilirmi?" sualına yeni tədqiqat aydınlıq gətirib.
Day.Az xəbər verir ki, İtaliya və Avstraliyadan olan alimlərin birgə apardığı araşdırma göstərib ki, arılar sadəcə vizual naxışları fərqləndirmir, eyni zamanda say anlayışını da qavraya bilir.
Əvvəlki təcrübələrdə arıların uğuru bəzən "daha mürəkkəb görünən şəkilləri seçmək" kimi izah edilirdi. Lakin tədqiqatçılar bu dəfə arıların görmə qabiliyyətini nəzərə alan modeldən istifadə edərək sübut ediblər ki, daha çox obyekt olan təsvirlər arılar üçün mütləq daha "dolğun" görünmür. Bu da onların seçimlərinin vizual illüziya ilə deyil, sayla bağlı olduğunu göstərir.
Nəticələr arıların sayısal məlumatı emal edə bildiyini və gözləniləndən daha inkişaf etmiş idrak qabiliyyətinə malik olduqlarını ortaya qoyur. Araşdırma həm də heyvanların davranışını qiymətləndirərkən onların dünyanı necə gördüyünü nəzərə almağın vacibliyini bir daha vurğulayır.
