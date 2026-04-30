Dünyaya uşaq gətirən şəxs məsuliyyəti dərk etməlidir

Cəmiyyətimizdə yalnız imtahan nəticələri deyil, həmçinin uşaqların təbiyəsi, onların psixoloji-emosional inkişaf məsələləri də müzakirə olunmalıdır.

Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün Bakıda "Dayanıqlı inkişaf: ailə, qadın və uşaq siyasəti" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı bildirib.

Onun sözlərinə görə, dünyaya uşaq gətirən valideynlər də üzərlərinə düşən məsuliyyəti hiss etməli, ailələr məktəblə birlikdə işləməlidir:

"Təhsilli anaların sayının artması həm də təhsilli uşaqların sayının artması deməkdir", - nazir qeyd edib.