Dünyaya uşaq gətirən şəxs məsuliyyəti dərk etməlidir - Emin Əmrullayev
Cəmiyyətimizdə yalnız imtahan nəticələri deyil, həmçinin uşaqların təbiyəsi, onların psixoloji-emosional inkişaf məsələləri də müzakirə olunmalıdır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün Bakıda "Dayanıqlı inkişaf: ailə, qadın və uşaq siyasəti" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı bildirib.
Onun sözlərinə görə, dünyaya uşaq gətirən valideynlər də üzərlərinə düşən məsuliyyəti hiss etməli, ailələr məktəblə birlikdə işləməlidir:
"Təhsilli anaların sayının artması həm də təhsilli uşaqların sayının artması deməkdir", - nazir qeyd edib.
