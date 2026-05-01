https://news.day.az/azerinews/1831745.html
Tramp Avropa Birliyindən idxal edilən avtomobillərə tətbiq edilən rüsumları artırıb
ABŞ-ın Avropa Birliyindən idxal edilən minik və yük maşınlarına tətbiq etdiyi rüsumlar gələn həftə 25%-ə çatacaq.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ prezidenti Donald Tramp "TruthSocial" sosial şəbəkəsində yazıb:
"Gələn həftə Avropa Birliyindən gələn minik və yük maşınlarına tarifləri artıracağam. Tariflər 25%-ə qədər artırılacaq".
O, bu qərarını AB-nin ABŞ ilə əvvəllər bağlanmış ticarət sazişinin şərtlərinə əməl etməməsi ilə əsaslandırıb.
ABŞ prezidenti qeyd edib ki, ABŞ ərazisində istehsal olunan avtomobillərə rüsum tətbiq edilməyəcək.
