Bağırsaq sağlamlığı üçün ən yaxşı səhər yeməyi – Həkimlərdən məsləhət
Qastroenteroloqların fikrincə, bağırsaqlar üçün ideal səhər yeməyi lif, zülal, sağlam yağlar və probiotiklərlə zəngin olmalıdır.
Day.Az xəbər verir ki, bu maddələr bağırsaq mikroflorasını qoruyur və həzm sistemini yaxşılaşdırır.
Mütəxəssislər xüsusilə qatıq, meyvə və qoz-fındıq qarışığını tövsiyə edirlər. Yunan qatığı probiotik tərkibi sayəsində bağırsaq bakteriyalarını dəstəkləyir, qoz-fındıq isə lif və faydalı yağlarla həzmi gücləndirir.
Həkimlərin bildirdiyinə görə, xüsusilə giləmeyvələr, banan və kivi kimi meyvələr bağırsaq funksiyasını yaxşılaşdırır və müntəzəm həzmə kömək edir. Bu sadə kombinasiyalı səhər yeməyi əlavə preparatlara ehtiyac olmadan bağırsaq sağlamlığını dəstəkləyə bilər.
