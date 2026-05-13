Bu ərazilərdə 2 gün su OLMAYACAQ
Sumqayıt şəhərinin, Abşeron və Binəqədi rayonlarının bəzi ərazilərində suyun verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.
Bu barədə Day.Az-a İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, suyun idarə olunmasının daha operativ təşkili məqsədilə magistral xəttin qəzalı hissəsinin dəyişdirilməsi və siyirtmələrin qoyulması işləri aparılacaq.
Bu səbəbdən 14 may səhər saatlarından 16 may günorta saatlarınadək sözügedən ərazilərdə suyun verilməsi fasiləli olaraq dayandırılacaq.
