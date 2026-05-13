İctimai nəqliyyatda saatlıq, həftəlik və aylıq PAKETLƏR REALLAŞIR?
Day.Az xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni QSC-nin sədri Vüsal Aslanov ATV-yə müsahibəsində deyib.
O, "BakuBus" MMC və "Bakı Taksi Xidməti" MMC "Bakı Metropoliteni" QSC-nin tərkibinə birləşdirilərək yenidən təşkil edilməsinin ödəniş sisteminə mümkün təsiri barədə fikirlərini səsləndirib.
Sədr bildirib ki, birləşmə həyata keçirildikdən sonra sərnişinlər nəqliyyat növləri arasında keçidləri daha rahat və komfortlu şəkildə edə biləcəklər.
"Bu, həftəlik, saatlıq və aylıq paketlərin tətbiqi istiqamətində atılan ilk addımlardan biridir. Gələcəkdə isə kompleks ödəniş həllərinin tətbiqi istiqamətində işlərə başlamaq mümkün olacaq", - deyə o bildirib.
Nəsimi Ələsgərli
