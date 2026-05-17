Usta dönərçi toyuq dönərinin yeyilməməsi gərəkən hissəsini açıqladı
Sosial mediada bir dönər ustasının toyuq dönəri ilə bağlı xəbərdarlığı böyük marağa səbəb olub. Təcrübəli usta dönərin hansı hissəsinin əslində ət olmadığını və sağlamlıq üçün riskli ola biləcəyini nümayiş etdirib.
Day.Az toyuq dönəri ilə bağlı bilməli olduğunuz vacib məqamları təqdim edir:
Dönərin mərkəz hissəsinə diqqət
Ustanın sözlərinə görə, dönər şişinə ən yaxın olan daxili hissə (mərkəz) ətdən ibarət deyil. Bu hissə ətlərin şiş üzərində dik və möhkəm dayanmasını təmin etmək üçün yerləşdirilən sıx yağ təbəqəsi, toyuq dərisi və sərt parçalardan ibarətdir. Usta bu hissənin müştəriyə servis edilməsinin həm keyfiyyəti aşağı saldığını, həm də etik olmadığını vurğulayıb.
Mütəxəssislər toyuq ətinin digər qidalara nisbətən daha həssas olduğunu xatırladırlar.
Toyuq əti düzgün temperaturda saxlanmadıqda və ya tam bişmədikdə ciddi qida zəhirlənmələrinə yol aça bilər.
Dönər alarkən ətin yaxşı bişdiyinə və müəssisənin təmizliyinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Keyfiyyətli dönər necə hazırlanır?
Əsl dönərin sirri keyfiyyətli məhsul və səbirli bişirmə prosesindədir:
Seçilmiş ətlər sinirlərdən təmizlənir, süd, soğan suyu və müxtəlif ədviyyatlarla hazırlanan qarışıqda ən azı bir gün saxlanılır.
Hazırlanmış ətlər aralarına quyruq yağı və ya daxili yağ qoyularaq şişə böyük bir titizliklə düzülür.
Dönər şaquli şişdə, oddan müəyyən məsafədə yavaş-yavaş bişirilməlidir ki, həm içi, həm də çölü eyni qaydada hazırlansın.
