Qırğızıstan və Azərbaycan şəhərsalma sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirir
Qırğızıstan və Azərbaycan tikinti və şəhərsalma sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Respublikasının tikinti, memarlıq və mənzil-kommunal təsərrüfatı naziri Nurdan Oruntayev Bakıda keçirilən Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası (WUF13) çərçivəsində Trend-ə verdiyi özəl açıqlamada bildirib.
O qeyd edib ki, tədbir ən yüksək səviyyədə təşkil olunub və Qırğızıstan dəvətə və forumun yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə Azərbaycana minnətdardır.
Nurdan Oruntayev iki ölkə arasında şəhərsalma sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin inkişafının vacibliyini vurğulayıb.
"SSRİ-nin dağılmasından sonra tikinti sahəsində Azərbaycan ilə Qırğızıstan arasında əlaqələr az olub. Lakin bu gün biz ikitərəfli münasibətləri fəal şəkildə qururuq və gələcəkdə əməkdaşlığı daha da genişləndirəcəyik", - deyə nazir bildirib.
