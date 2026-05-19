Azərbaycan-Belarus münasibətləri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır - Sahibə Qafarova
Azərbaycan-Belarus münasibətləri səmimi dostluq, konstruktiv dialoq, qarşılıqlı etimad və dəstək əsasında bütün istiqamətlər üzrə ardıcıl surətdə genişlənir və artıq strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Azərbaycanda səfərdə olan Belarus Milli Assambleyasının Nümayəndələr Palatasının sədri İqor Sergeyenko ilə mətbuata birgə bəyanatında səsləndirib.
Spiker bildirib ki, baş nazirlər, ayrı-ayrı sahələrə məsul nazirlər təmasdadırlar və dövlət başçılarının tapşırıqlarının vaxtında icra olunması istiqamətində müntəzəm iş aparırlar:
"İqtisadi, ticari, sənaye, investisiya, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə mühüm layihələr reallaşdırılır. Burada Hökumətlərarası Komissiyanın səmərəli fəaliyyəti xüsusi qeyd olunmalıdır. Belarus şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın yenidən qurulmasında iştirakı da məmnunluq doğurur. Təhsil və mədəniyyət sahələrində, regionlarımız arasında qurulmuş sıx əməkdaşlıq isə xalqlarımız, xüsusən gənclərimiz arasındakı əlaqələri daha da dərinləşdirməyə imkan verir".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре