UEFA Avropa Liqasında final günü

Bu gün UEFA Avropa Liqasında final matçı keçiriləcək.

Day.Az xəbər verir ki, həlledici görüşdə "Frayburq" (Almaniya) və "Aston Villa" (İngiltərə) komandaları üz-üzə gələcək.

İstanbulda baş tutacaq oyuna saat 23:00-da start veriləcək.

UEFA Avropa Liqası

20 may

Final

23:00. "Frayburq" (Almaniya) - "Aston Villa" (İngiltərə)

Baş hakim: Fransua Leteksye (Fransa).

Qeyd edək ki, UEFA Avropa Liqasının son qalibi İngiltərənin "Tottenhem" klubu olub.