https://news.day.az/azerinews/1835885.html "Brent" ucuzlaşdı "ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin iyul müqaviləsinin dəyəri 0,43% azalaraq 1 barelə görə 110.8 ABŞ dolları təşkil edib.
"Brent" ucuzlaşdı
"ICE London" qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində "Brent" neftinin ixracına dair 2026-cı ilin iyul müqaviləsinin dəyəri 0,43% azalaraq 1 barelə görə 110.8 ABŞ dolları təşkil edib.
Day.Az xəbər verir ki, Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında 2026-cı ilin iyun ayında ixrac etməklə "WTI" markalı neftin 1 barelinin qiyməti isə 0,31% azalaraq 103.83 ABŞ dollarına bərabər olub.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре