https://news.day.az/azerinews/1838466.html 44 yaşlı cərrah vəfat etdi Nizami Tibb Mərkəzinin ümumi cərrahı Asiman Əhmədova vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nizami Tibb Mərkəzi məlumat yayıb. Məlumata görə, Asiman Əhmədova 1982-ci ildə anadan olub. 2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə işi fakültəsində, 2004-2006-cı illərdə İ.M.
44 yaşlı cərrah vəfat etdi
Nizami Tibb Mərkəzinin ümumi cərrahı Asiman Əhmədova vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Nizami Tibb Mərkəzi məlumat yayıb.
Məlumata görə, Asiman Əhmədova 1982-ci ildə anadan olub. 2000-2004-cü illərdə Azərbaycan Tibb Universitetinin Müalicə işi fakültəsində, 2004-2006-cı illərdə İ.M. Seçenov adına Moskva Tibb Akademiyasında Cərrahiyyə ixtisası üzrə təhsil alıb.
2008-ci ildən müxtəlif tibb müəssisələrində ixtisası üzrə işləyən Asiman Əhmədova 2024-cü ildən Nizami Tibb Mərkəzində ümumi cərrah olaraq fəaliyyət göstərib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре