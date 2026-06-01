Ötən il əcnəbilər tərəfindən övladlığa götürülmüş uşaqların sayı

2025-ci ildə 7 uşaq əcnəbilər tərəfindən övladlığa götürülüb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, ötən il 163 uşağın övladlığa götürülməsi qeydə alınıb.

Onlardan 7 uşaq əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən övladlığa götürülüb.

2026-cı ilin 1-ci rübü ərzində isə 24 uşağın övladlığa götürülməsi rəsmiləşdirilib.

Onların hamısı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları tərəfindən övladlığa götürülüb.