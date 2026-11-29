https://news.day.az/azerinews/1878042.html Binəqədidə “manyak” olduğu iddia edilən şəxs saxlanılıb - FOTO Sosial şəbəkədə Binəqədi rayonunda "manyak" olduğu iddia edilən Ülvi Mikayılov polis tərəfindən saxlanılıb. Day.Az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Nəzrin Adıgözəlzadə Trend-ə bildirib ki, Ülvi Mikayılov polisin keçirdiyi tədbirlər nəticəsində saxlanılıb.
Binəqədidə “manyak” olduğu iddia edilən şəxs saxlanılıb - FOTO
Sosial şəbəkədə Binəqədi rayonunda "manyak" olduğu iddia edilən Ülvi Mikayılov polis tərəfindən saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Nəzrin Adıgözəlzadə Trend-ə bildirib ki, Ülvi Mikayılov polisin keçirdiyi tədbirlər nəticəsində saxlanılıb.
Qeyd edək ki, bu gün bir vətəndaş sosial şəbəkədə həmin şəxsin videogörüntülərini yayaraq onun "manyak" olduğunu iddia edib və tapılması üçün DİN-ə müraciət etdiyi açıqlayıb.
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