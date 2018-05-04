Итальянский проект в Театре оперы и балета покорил публику - ФОТО

В честь Года Россини

Новый оригинальный проект, посвящённый 150-летию со дня смерти великого реформатора итальянской оперы Джоаккино Россини осуществил Театр оперы и балета совместно с посольством Италии.

Г.Гейне назвал великого реформатора итальянской оперы "солнцем Италии, расточающим свои звонкие лучи всему миру". И эти музыкальные лучи ослепительного россиневского солнца снова зажглись в эти тёплые майские дни на сцене ведущего отечественного театра, чтобы вновь порадовать бакинских меломанов россыпью шедевральных оперных номеров и новыми голосами.

При этом, в рамках сотрудничества Театра оперы и балета с посольством Италии, бакинская публика не только откроет для себя новые имена итальянских исполнителей, но также и ведущие вокалисты отечественного театра получат ангажемент в итальянских театрах. Уже ведутся переговоры о выступлении молодой ведущей солистки театра - очаровательной и, бесспорно, талантливой Афаг Аббасовой на итальянской оперной сцене.

А в этот вечер, как и приличествует положению международного проекта академического музыкального искусства, в Театре оперы и балета при полном аншлаге всё было статусно: дипломатический корпус, известные отечественные деятели культуры, вихрь цветов. Приятный сюрприз ожидал публику уже в фойе театра. Из Италии были привезены уникальные экспонаты - костюмы, рисунки, картины сценографии самых известных опер Дж.Россини из архива Римского оперного театра (Teatro dell'Opera di Roma), датируемых с 1929 года до наших дней. Также были представлены уникальная прижизненная партитуры его самой известной оперы - "Севильского цирюльника", изданной в Италии в 1825 году. И, глядя на удивительные экспонаты, которые были представлены в рамках данного проекта, было интересно проследить, как на примере известных россиневских опер менялась эстетика оперных постановок.

Несмотря на то, что вечера были подготовлены в "рамках" россиневского проекта, не забыли организаторы, что этот год юбилейный и для последнего оперного классика Италии Джакомо Пуччини - 160-летие со дня рождения. И первый "итальянский" вечер в Театре оперы и балета открылся самой любимой оперой Дж.Пуччини - "Чио-Чио сан" с бакинским дебютом двух итальянских исполнителей - Сильваны Фроли в титульной партии и молодого маэстро Якопо Сипари ди Пескассероли.

Полёт оперного мотылька

Сам сюжет оперного спектакля по мотивам драмы Давида Беласко "Гейша" весьма символично вписывается в новомодную культурную парадигму (модель) Восток-Запад. О гейше из Нагасаки по имени Чио-Чио сан, прозванной Мадам Баттерфляй (Госпожа Бабочка), которая влюбляется в лейтенанта американского флота Пинкертона. Ради него она готова на все, даже принять чужую веру - христианство и порвать отношения со всеми близкими людьми. Однако век мотылька, как и счастье, не бывает долгим.

Судьба жестоко обходиться с титульной героиней. Вскоре после свадьбы легкомысленный и циничный Пинкертон уезжает и женится на американке, не подозревая, что в Японии у него родился сын. Чио-Чио сан живёт со служанкой и маленьким ребёнком в нужде. Несмотря ни на что, она отказывает в сватовстве принцу Ямадори и отчаянно ждёт возвращения любимого. Спустя три года после свадьбы Пинкертон возвращается в Японию, узнаёт, что у него есть сын и хочет забрать его. Чио-Чио сан, словно мотылёк с опалёнными предательством любимого человека крыльями, соглашается на его условия. Нежно простившись с сыном и проводив гостей, героиня, как истинная дочь самурая, наносит себе смертельный удар кинжалом.

В "узком" смысле - это типичная история любви и предательства. И всё же сколь мелкими кажутся многие собственные поступки и переживания в сравнении с чувственным миром этой любящей женщины. В образе Чио-Чио сан, Пуччини вывел трагическую фигуру необычайного масштаба, проходящую за время оперы жизненный путь от почти детской наивности до "взрослого" понимания реальности этой жизни, от обиды и протеста - до молчаливого и благородного принятия своей судьбы. Её самоубийство становится не актом отчаяния слабой женщины, а утверждение личности, моральных принципов, своего кодекса чести. В "широком" смысле сюжет повествует о столкновении двух миров, цивилизаций - утончённого Востока и прагматичного Запада.

Исполнительское очарование

Партия Чио-Чио сан не только одна из самых сложных для исполнения (она требуют безупречного владения всем арсеналом средств вокально-драматической выразительности), но и насыщена эмоциями и тончайшими психологическими нюансами. Обладательница спинтового (лирико-драматического) сопрано Сильвана Фроли оставила благоприятное впечатление - всегда приятно слышать грамотное, осмысленное исполнение. В партии гейши в исполнении С.Фроли можно было услышать не только красивый нежный тембр голоса при исполнении развёрнутых дуэтов "Viene la sera" ("Что за вечер!"), "Bimba dagli occhi pieni d amore" ("Я все любуюсь глазами твоими"), пленяющих эластичностью вокальной линии, но и насыщенные обертона в знаменитой арии "Un bel di vedremo" ("В ясный день желанный") с убедительным экстатическим восклицанием "Верь мне, моя Сузуки, всё будет так!..".

И в плане актёрского воплощения С.Фроли сумела создать трогательный образ безвинно загубленной гейши. Замечательно смотрелась сцена зачитывания Шарплесом письма Пинкертона. Перед зрителями предстала истинная влюблённая женщина - мягкая, чуть забавная в моментах, когда перебивает американского консула при чтении письма, и прелестная в своих наивных комментариях, сильная и в то же время такая слабая перед властью любви к Пинкертону. А в финале - боль и отчаяние, тихое, выразительное, без нарочитой аффектированной "перегрузки". Жаль только одного - что несколько массивный внешний облик певицы немного не сочетался с хрупкостью юной японской бабочки.

Фарид Алиев в амплуа первого любовника и, по совместительству, легкомысленного повесы, в плане вокального мастерства не посрамил звание оперного офицера ВМС США. И в плане актёрского мастерства Ф.Алиев-Пинкертон был весьма убедителен, завлекая своим обаяние в ловушку доверчивого "мотылька", чтобы затем, не без некоторого смущения, но и без особого колебания навсегда забрать у своей когда-то временной японской жены её единственный "якорь" в этой жизни - их сына.

Дмитрий Гришин - постоянный и желанный гость на бакинской сцене, чему способствуют не только мягкий, обволакивающий "бархатный" голос, но и обаятельные, притягательные внешние данные и благожелательная энергетика украинского баритона. Вот и в партии американского консула Шарплеса Дм.Гришин выглядел не скользким и одновременно не лишённым совести дипломатом, а эдаким добродушным дядюшкой-опекуном бедной гейши.

Сабина Вахабзаде с каждым разом радует бакинских зрителей своим вокалом. И на сей раз в партии верной Сузуки азербайджанское меццо было настолько объёмным и пластичным, что порой переключала внимание с главной героини на себя.

Отметим также Алиахмеда Ибрагимова в партии юркого дельца Горо, Талята Гусейнова в партии грозного дяди главной героини - Бонзы, выступление Турала Агасиева в партии франтоватого принца Ямадори и непосредственное детское обаяние самой юной исполнительницы - Натаван Алиевой преобразованной в спектакле в сына титульной героини.

Дирижёрское доминирование

Гастрольное дирижёрство - яркое явление в музыкальном мире. Это всегда встреча разных школ, традиций и, в конечном счёте, культур. Это всегда необычный интересный тандем "чужого" дирижёра с незнакомым ему "чужим" оркестром. Ну, а свести воедино солистов, хор и оркестр, при этом наделив музыку должной театральной образностью в столь непростом оперном опусе Дж.Пуччини, - довольно сложная задача для дирижёра.

Молодого итальянского маэстро Якопо Сипари Ди Пескассероли можно с полным правом назвать не только музыкальным руководителем спектакля, но и его полноправным участником - было весьма интересно следить не только за происходящим на сцене, но и за движениями самого дирижёра. Я.Сипари не просто дирижировал партитуру, а пропевал каждую фразу и порой буквально "растворялся" с такой страстью и искренностью, что было видно насколько ему по душе музыка "японской" оперы композитора.

Я.Сипари с истинно итальянским темпераментом направил музыкальное руководство на раскрытие эмоциональной составляющей спектакля - тонкую проработку тембровых "красок", которыми так богата партитура пуччиневской оперы. Звуковая вокально-оркестровая картина рассвета "окунала" зрителей в таинственные волновые пентатонные звуки ночи, а сцена смерти пробирала до дрожи. И, несмотря на завуалированное замечание маэстро публике (когда он с улыбкой выжидал тишину в зрительном зале перед началом каждого акта), Я.Сипари оказался на вершине зрительских симпатий, чему свидетельство - шквал оваций на финальном поклоне (многие аплодировали стоя), приятно растрогавших маэстро.

Что же, если первый вечер уже очаровал пряным японским ароматом с острым привкусом опалённой любви, то уже 6 мая бакинскую публику ждёт искромётный испано-итальянский юмор в блестящей постановке "Севильского цирюльника" Дж.Россини, словно ставя оптимистический восклицательный знак в "Итальянском оперном проекте" на сцене Театра оперы и балета.

Улькяр Алиева

Доктор искусствоведения, профессор Азербайджанской национальной консерватории