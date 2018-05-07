Любовный рецепт от Россини на сцене Театра оперы и балета - ФОТО

Игра в оперу

Какая роскошь, какое праздничное великолепие - слуховое и визуальное в спектакле "Севильский цирюльник" на сцене Театра оперы и балета, который стал завершающим аккордом совместного с посольством Италии оперного проекта в честь юбилейного года великого итальянского оперного композитора - Джоаккино Россини. Спектакль стал глотком свежего весеннего воздуха - лёгкого, по-южному пряного, "приправленного" ароматом стильной костюмной комедии с остроумным всепобеждающим смехом. Новый спектакль и новый состав итальянских исполнителей и на сей раз Даниеле Капуто в партии титульного героя и маэстро Алессандро Кальканьиле.

Был драйв - озорство, буффонада, в которой в феерическом темпе одна фарсовая ситуация калейдоскопически сменялась другой. Настоящий, по-французски остроумный, сюжет Бомарше с типичной комедийной путаницей, переодеваниями, словно засверкал новыми гранями. В центре сюжетной канвы - проделки плутоватого цирюльника Фигаро, который не бескорыстно помогает двум влюблённым - графу Альмавиве и красавице Розине, несмотря на яростное сопротивление подозрительного опекуна Розины - доктора Бартоло, имеющего свои виды на Розину (вернее, на её приданое) и интригана Базилио. После ряда комических перипетий и титанических усилий Фигаро (деньги он отработал честно и сполна), финал оперы приводит капризную красавицу и её незадачливого воздыхателя к счастливой свадебной развязке.

Это была игра в оперу, при этом в режиссёрских и импровизационно разыгранных мизансценах комический эффект был достигнут не за счёт внешнего антуража, а благодаря убедительно лукавой актёрской игре абсолютно каждого персонажа, задействованного в постановке (любят исполнители порой "похулиганить" на сцене, благо сюжет позволяет). При этом в своеобразную "игру в оперу" включились и исполнители эпизодических ролей. И Турал Агасиев в партии слуги Альмавивы, не без успеха пытавшегося дирижировать уличным оркестром на сцене. И Фируз Мамедов в роли офицера отпустил очередного мажора, едва завидев его графскую регалию.

Фигаро, bravo, bravissimo!

На вершине зрительских симпатий Даниеле Капуто в партии титульного героя: замечательный вокал и актёрская харизма проявились уже с первых нот "коронной" и столь ожидаемой публикой каватины "Largo al factotum" ("Место! Раздайся шире, народ!"). Богатый, пластичный, красочный, переливающийся вокал певца технически подвижен и лёгок, тембр насыщен обертонами по всему диапазону, а энергетика исполнителя просто зашкаливала. Не говоря уже о восхитительной скорости знаменитой скороговорки, при исполнении которой не вокалист, а оркестр "догонял" певца. При этом итальянский баритон даже на репетиции выкладывался по полной, вызвав искренние аплодисменты оркестрантов и дирижёра. Да и сам Д.Капуто-Фигаро явно "хулиганил" от души на сцене так непосредственно и искромётно (благо, роль плутоватого брадобрея располагает к этому), что искренне верилось, что его персонаж эдакий "человек-оркестр" (он и цирюльник, и лекарь, и аптекарь, и ветеринар, и самый проворный сводник в городе).

Обсуждать какие-то нюансы Фарида Алиева в партии графа Альмавива было бы грешно. На протяжении двух вечеров ведущий тенор театра воплотил такие разные как по вокальному стилю, так и по образной составляющей героев - от циничного вояки до влюблённого аристократа (не говоря уже о многочасовых репетициях). Если в плане вокала голос был немного "зажат" и точность интонирования порой вызывала немало вопросов (видимо, сказалась усталость вокалиста), то в плане образного воплощения Ф.Алиев-Альмавива, который постоянно вынужден был переодеваться, чтобы обманув опекуна увидеться с красавицей Розиной был просто неподражаем.

Выше всяких похвал - Инара Бабаева в партии Розины (за сердце такой красавицы и обладательницы звонкого колоратуры стоит побороться). Роскошная, а местами просто божественная музыка оперы Россини требует особой техники исполнения: стильного, точного, гибкого в виртуозных "кружевных" переходах - здесь нужен не только талант, но и грамотное пение. И того, и другого И.Бабаевой не занимать. Но ещё большее очарование оставила актёрская игра И.Бабаевой. Её героиня - настоящая, даже по современным меркам, эмансипированная взбалмошная девица, которая бессовестно обманывает и обводит вокруг пальца своего опекуна и выдвигает своего рода лозунг вполне в феминистском "ключе": "Будет все, как я хочу!". При этом ни на минуту не утрачивая своего чисто женского кокетства.

Весьма примечательно смотрелись "оперные старики". Как всегда, Али Аскеров в партии "двойного агента" Базилио радовал слух своим роскошным басом. В знаменитой арии "La calunnia" ("Клевета - в начале сладко") А.Аскеров в очередной раз смог в полной мере продемонстрировать весь потенциал своего шикарного голоса. А в конце сцены и вовсе взял сочное "фа" и задержал его вплоть до своего выхода со сцены (фантастическое долгое дыхание !), вызвав очередной восторг и, как следствие, новый шквал аплодисментов публики.

Акрам Поладов в партии хитрого доктора Бартоло очаровал технически качественной скороговоркой, прекрасной фразировкой, тёплым тембром и комедийным актёрским талантом. Просто диву даёшься, как интеллигентный и спокойный по жизни интроверт А.Поладов на сцене преображается в своих экстравертных героев, да так замечательно, что заставляет публику улыбаться на протяжении всего спектакля.

Нельзя не отметить и Нину Макарову в партии расторопной служанки Берты. Сольный номер "Il vecchiotto cerca moglie" ("Старичок решил жениться") в её партии единственная, но весьма коварная в исполнении. Пропела чисто, пусть и несколько робко, по праву заслужив свою долю аплодисментов.

Оперные заботы и волнения

В отличие от своего соотечественника Якопо Сипари, который в первый вечер поразил бакинскую публику буквально "взрывной" эмоциональной составляющей, маэстро Алессандро Кальканьиле оказался очень интеллигентным и деликатным как в общении, так и по своей манере дирижирования: движения чёткие, без излишней аффектации. Россини звучал, как и должен был - аккуратно, легко, воздушно, демонстрируя множество динамических нюансов, выразительных оттенков и прекрасную слаженность аккомпанемента в не простых вокальных ансамблях. И даже лёгкое ритмическое разночтение с вокалистами в отдельных моментах не повлияло на общую игривую атмосферу шаловливого оперного шедевра.

В комедийном ярком спектакле всегда есть место изящному остроумию и лёгкой фантазии. Вот и великолепная постановка "Севильского цирюльника" на сцене Театра оперы и балета с запутанной и счастливо разрешённой фабулой ещё раз подтвердила, что успех в любовных делах "замешан" на тесном взаимодействии душевных симпатий с финансовыми возможностями - это всегда эффективнее того и другого по отдельности. А если прибавить достойный музыкальный уровень спектакля, то постановку можно назвать настоящим праздником, которые были отмечены благодарными зрителями бурными овациями на финальном поклоне.

P.S. По прошествии двух таких ярких оперных вечеров совместный оперный проект Театра оперы и балета с посольством Италии можно с полным основанием назвать успешным. Безусловно, такие проекты оставляют очень благоприятное впечатление. В плане организационной составляющей - обмен культурными ценностями помогает дружбе и взаимопониманию между народами более, чем сотня декларируемых документов. А в плане эстетической составляющей - бакинская публика в течение двух незабываемых вечеров погрузилась в стихию итальянских оперных шедевров, позабыв, как и поют в финальном ансамбле россиневской персонажи, все свои "заботы и волнения", которые в этот вечер "рассеялись как дым". Хочется надеяться, что и в недалёком будущем бакинских меломанов ожидают приятные открытия, совместные проекты и просто праздники для души в стенах ведущего отечественного Театра оперы и балета.

Улькяр Алиева,

доктор искусствоведения, профессор АНК