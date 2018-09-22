В Центре мугама ярким концертом презентовали новый оркестр "Dədə Qorqud" - ФОТО

20 сентября в Международном центре мугама в рамках Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялась презентация созданного при Международном фонде тюркской культуры и наследия камерного оркестра "Dədə Qorqud".

Со вступительной речью на мероприятии выступила президент Фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева. Выразив благодарность всем, кто помог Фонду в организации концерта, в частности министерству культуры и Центру мугама, Гюнай ханум отметила, что презентовать оркестр в рамках Фестиваля им. Уз. Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры, для них большая честь.

Далее выступил первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев. Он, в свою очередь, отметил важность основания подобного оркестра, который станет еще одним звеном, объединяющим тюркские страны.

В концертной программе прозвучали произведения азербайджанских композиторов Фикрета Амирова, Асефа Зейналлы, Ниязи, Васифа Адигезалова, Гасана Рзаева, Фархада Бадалбейли, Тофига Гулиева, Гара Гараева, Джахангира Джахангирова, а также произведения киргизского композитора Калый Молдобасанова, казахского композитора Абай Кунанбаева, узбекского композитора Мустафо Бафоева и турецкого композитора Наджиб Джелал Андела. Солировали Айдан Гасанова, Орхан Зейналов, Джейла Сеидова, Орхан Джалилов, Сабина Мехтиева, Алмаз Истанбаева (Киргизия), Сибель Кызылатеш (Турция).

За дирижерским пультом в этот вечер был художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист Азербайджана Ялчин Адигезалов.

На мероприятии присутствовали представители различных посольств, видные деятели культуры и ценители классической музыки.

Концерт завершился продолжительными овациями публики.

Отметим, что фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана, проходит в стране с 18 сентября.

В рамках фестиваля на разных площадках страны проходят различные концерты, спектакли, конференции и т.д., где принимают участие не только азербайджанские деятели культуры, но и иностранные гости.

Серия ярких концертов в рамках фестиваля традиционно проходит на сцене Международного центра мугама.

Следующим мероприятием на сцене Центра мугама в рамках данного Фестиваля будет концерт под названием "Şur dünyası", посвященный Узеиру Гаджибейли, который состоится 25 сентября в 19:00. На концерте выступит ансамбль "Кенуль". Солировать будут Айгюн Байрамова, Гюльянаг Мамедова и Эхтирам Гусейнов.

В. Аббасова