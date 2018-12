В Баку впервые прошел концерт трибьют-шоу легендарной группы The Beatles - группы The BeatLove - ФОТО - ВИДЕО

Впервые в Баку на сцене Enerji Club прошел концерт официального трибьют-шоу легендарной группы The Beatles - группы The BeatLove, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Точные копии костюмов, живой звук и самые лучшие хиты легендарной Ливерпульской четверки - Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр - "Yesterday", "Let it be", "Hey, Jude", "Come together" и другие от группы Beatlove с ностальгическими нотами и ярким праздником порадовали зрителей.

Группа The BeatLove - единственный официальный трибьют группы The Beatles, признанный правообладателями "Sony/ATV Music Publishing" и получивший официальное разрешение на исполнение песен The Beatles. В составе группы профессиональные музыканты, давно и успешно работающие в самых востребованных кавер-группах Москвы: Сергей Родыгин (John), Антон Ефремов (Paul), Александр Варлей (George) и Виталий Савельев (Ringo). Они не просто качественно и максимально близко к оригиналу исполняют хиты великой четверки, но и выглядят очень эффектно - все музыканты подобраны по типажу и внешнему сходству с "битлами", инструменты и костюмы (сшитые на заказ в Ливерпуле) полностью соответствуют оригинальным до мельчайших подробностей, а голоса, мимика и поведение на сцене тщательно копируются.

Сегодня, как и много лет назад, песни легендарной ливерпульской четверки имеют огромную популярность. Они давно вошли в золотой фонд мировой музыки, став классикой XX-го века. Простые парни в один миг завоевали сердца поклонников по обе стороны океана; музыканты стали кумирами не одного поколения. Более чем двухчасовое выступление The BeatLove - незабываемое шоу, которое позволило гостям окунуться в эпоху битломании...

Информационная поддержка - Trend.az, Day.Аz.

