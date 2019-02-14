В Центре мугама прошел концерт юных дарований под названием “We Are The World” - ФОТО
Международный центр мугама в рамках постоянно проводимой программы по выявлению юных и молодых талантов представил концертную программу "We Are The World" с участием воспитанников Детской музыкальной школы № 3 им. Джовдета Гаджиева.
На концерте, прошедшем при содействии министерства культуры Азербайджана, Главного управления культуры города Баку и Международного центра мугама, выступили школьные хоры "Renessans", "Cırtdan", "Divizi", вокальная группа "Melody", а также обучающиеся по специальностям вокальное и эстрадное пение Нигяр Сеидова, Эльдар Тахирли, Фуад Набиев, Эмин Мамедов, Алексей Бурда, Фируза Тахирли и другие. В их исполнении прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов различных жанров. Аккомпанировала исполнителям музыкальная группа "Hotplay".
Все выступления юных талантов по достоинству были оценены зрителями продолжительными овациями.
Отметим, что работа Центра мугама по пропаганде и развитию лучших образцов азербайджанской культуры и искусства продолжается.
Н. ГасымоваСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!