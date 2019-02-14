В Центре мугама прошел концерт юных дарований под названием “We Are The World” - ФОТО

14 февраля 2019 10:14

Международный центр мугама в рамках постоянно проводимой программы по выявлению юных и молодых талантов представил концертную программу "We Are The World" с участием воспитанников  Детской музыкальной школы № 3 им. Джовдета Гаджиева.

На концерте, прошедшем при содействии министерства культуры Азербайджана, Главного управления культуры города Баку и Международного центра мугама, выступили школьные хоры "Renessans", "Cırtdan", "Divizi", вокальная группа "Melody", а также обучающиеся по специальностям вокальное и эстрадное пение Нигяр Сеидова, Эльдар Тахирли, Фуад Набиев, Эмин Мамедов, Алексей Бурда, Фируза Тахирли и другие. В их исполнении прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов различных жанров. Аккомпанировала исполнителям музыкальная группа "Hotplay".

Все выступления юных талантов по достоинству были оценены зрителями продолжительными овациями.

Отметим, что работа Центра мугама по пропаганде и развитию лучших образцов азербайджанской культуры и искусства продолжается.

Н. Гасымова

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