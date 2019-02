В Центре Современного Искусства YARAT со 2 марта по 16 июня будет представлена персональная выставка художника и поэта Баби Бадалова "ZARA Tustra", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В своем творчестве Бадалов, который родился в Азербайджане, а с 2008 года проживает во Франции, исследует сложные проявления и пределы выразительности языка, гендера и сексуальности. В YARAT художник представляет инсталляцию, полностью выполненную из его работ по текстилю, как более ранних, так и совершенно новых, отражающих его взгляд на конфликт между традициями и нынешним культурным климатом Азербайджана - страны стремительно развивающегося капитализма.

Представленная на выставке работа Бадалова, чей жизненный путь - это путешествие от одной страны и культуры к другой, - основана на его личном опыте отверженности, в частности, на основании гендерной или сексуальной принадлежности, хотя инсталляция также намекает и на широкие геополитические мотивы отторжения.

Применяя процесс, схожий с подсознательным, автоматическим письмом, Бадалов создает актуальные, органичные работы на базе своих текстов, являющихся сочетанием разных языков. Он составляет из этих текстов образцы своеобразной визуальной поэзии, которые представляют собой лозунги с хитроумно расставленными нюансами, или же социально-политически заряженные каламбуры.

Взять хотя бы само название выставки - "ZARA Tustra": оно является морфологической комбинацией, образованной из названия всемирно известного бренда "ZARA", ставшего синонимом современной высокой фаст-моды, и имени древнеперсидского пророка Заратуштры (чье учение переросло в религию зороастризма), имеющего и по сегодняшний день большое влияние на историю и культуру Азербайджана. Таким образом, название говорит о том, что эта работа соединяет современность с традиционными пластами культуры, начиная с языка и заканчивая всеми остальными компонентами культуры.

Художник часто использует ткань в качестве материала для своих работ. Его инсталляция в YARAT включает в себя около 250 отрезов ткани, свисающих с потолка галереи. Это старые простыни, фрагменты штор и подобранные где-то куски текстиля, на каждый из которых нанесены поэтические тексты Бадалова. Напоминая некий промышленный конвейер, эта иммерсионная инсталляция погружает зрителя в среду современной фаст-моды и массового производства, одновременно затрагивая и наши более традиционные и исторически устоявшиеся личностные образы.

Настенные компоненты инсталляции хоть и являются отступлением от текстильных работ, тем не менее, они тоже имеют форму повествования и отражают людей и их среду обитания. Представляя собой лозунги и тексты, написанные от руки во всю длину галерейных стен, они смотрятся одновременно физическим отображением геополитических границ, а также метафорой границ самого языка. Эта работа является самой последней из новой серии работ, которые художник создал для выставок в разных концах мира.

Куратор выставки - Суад Гараева-Малеки

О художнике

Баби Бадалов (р.1959, Лерик, Азербайджан) живет и работает в Париже. Работы художника экспонировались на многих выставках, состоявшихся в международных музеях и галереях, включая: Quand la Litterature Sort du Livre, Festival Extra, Центр Помпиду, Париж (2018); Je Suis Mazimir Kalevich, Новый музей, Санкт-Петербург (2018); Refugee Politic Refugee Poetic, Национальный музей истории иммиграции, Париж (2017); Partisanism, Художественная галерея Tensta, Стокгольм (2016); For the Wall For the World, Дворец Токио, Париж (2016); FUCK GOLF, Kunstraum, Мюнхен (2015) и MIGRANT POETRY, Центр современного искусства La Station, Ницца (2015).

Бадалов также участвовал в различных биеннале и художественных фестивалях по всему миру, таких как 5-я Реннская Биеннале (2016), 11-я Кванджуйская Биеннале (2016), 6-я Московская Биеннале (2015), 15-я Джакартская Биеннале (2013), а также Manifesta 8 (2010).

О YARAT

Некоммерческая организация Пространство Современного Искусства YARAT, учрежденная в 2011 году Аидой Махмудовой, располагается в столице Азербайджана Баку. YARAT (от слова "yaratmaq", что в переводе с азербайджанского языка означает "творить") принял на себя долгосрочные обязательства по созданию центра активности в сфере искусства и образовательно - исследовательской деятельности на Кавказе, в Центральной Азии и прилегающем регионе.

Центр Современного Искусства YARAT, Проектное Пространство ARTIM, Галерея YAY, Мастерские YARAT, обширные образовательные и общественные проекты являются составными частями Пространства Современного Искусства YARAT. Центр Искусства YARAT открылся в марте 2015 года и является основным выставочным пространством организации. Центр YARAT, расположенный в бывшем штабе

военного флота советского периода на площади 2000 м2, является культурным центром регионального масштаба и пространством для выставочных и образовательных проектов. В программу выставок включены новые работы художников, анализирующих данный регион. Сотрудничая с известными художниками международного уровня, центр организует их выставки, и одновременно с этим поддерживает художников из разных регионов Азербайджана, предоставляя им возможность представить свои работы.

В октябре 2015 года YARAT учредил в Старом Городе публичную и экспериментальную площадку Проектное Пространство ARTIM. ARTIM (что на азербайджанском означает "прогресс") - демонстрирует экспериментальный опыт и новые произведения перспективных молодых профессионалов в сфере искусства, а также иностранных художников-участников программы резидентуры. В течение года в Проектном пространстве ARTIM проводятся проекты разного масштаба и действует программа ARTIM Lab. Эта программа позволяет молодым художникам участвовать в семинарах, накапливать опыт в мастерских, генерируя идеи и создавая новые произведения.

Учрежденная в 2016 году YARAT Программа Резидентуры ориентирована на азербайджанских художников, открытых для нового опыта, и иностранных художников, которые стремятся "открыть для себя" регион. Программа позволяет участникам в течение трех месяцев создавать работы, связанные с регионом, находясь в постоянном диалоге с местными художниками, кураторами и коллекционерами. Участниками программы резидентуры в течение года могут стать 6 международных и 4 местных художника. Произведения, подготовленные в результате программы резидентуры, выставляются в Проектном Пространстве ARTIM.

С момента своего создания образовательные проекты являются основой деятельности YARAT. Посредством образовательной программы, включающей различные курсы, семинары, лекции, кинопоказы, фестивали, литературные и театральные вечера, а также мастер-классы для всей семьи, YARAT стремится заинтересовать максимально широкую аудиторию, активно формируя арт-сообщества и пропагандируя современное искусство.

Пространство: Центр Современного Искусства YARAT, (возле Площади Государственного флага), Баилово, AZ1003.

Режим работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 - 20:00

Вход свободный.