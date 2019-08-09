Day.Az представляет масштабное интервью с видным ученым, дипломатом, послом Азербайджана в Польше Гасаном Гасановым. Принимая во внимание масштабность темы, сегодня мы публикуем первую часть разговора с Гасан муаллимом о зороастризме и мифах, которые окружают это учение. Вторую часть большого интервью читайте на страницах нашего сайта через неделю, в пятницу, 16 августа.

- Уважаемый Гасан Азиз-оглу! Среди азербайджанцев широко распространено мнение, что наши предки были зороастрийцами. Что Вы можете сказать об этом?

- Вы правы! Если обратиться с вопросом: были ли предки современных Азербайджанцев в доисламский период зороастрийцами, почитали ли они Зороастра, то, наверное, значительное число опрошенных ответит: да! Пусть меня извинят эти люди, но так могут считать только те, которые не осведомлены о принципах религии, чаще всего называемой Зороастрийской, и не знают содержание их священной книги Авеста. Подобные лица не располагают также достаточной информацией о наших тюркских предках и тех ценностях, которые чтились ими в доисламский период.

- Вы сказали: "религия чаще всего называемая зороастрийской...". Что означает "чаще всего..."? Почему Вы так высказались?

- Сами почитатели этой религии, известной вам как зороастрийская, называют свою религию "mazda-yasna", себя мазда-яснами (Ясна 12, Денкарт, IV, 22-23), т. е. "почитающие Мазду", а еще точнее Ахура-Мазду, а Зороастр был всего лишь распространителем этой религии, пророком Ахура-Мазды.

- Как изволите, в таком случае, называть нам эту религию?

- Чтобы не создавать для читателя дополнительных затруднений, вполне можно продолжать называть эту религию зороастрийской. Это допустимо, так как даже монотеистические религии порой называются не по их самоназванию, а по имени их пророков.

- Но ведь часто зороастрийцев называют огнепоклонниками. Каково Ваше отношение к этому названию?

- Маздаяснийцы, которых действительно часто называют огнепоклонниками, категорически отрицают, что они являются огнепоклонниками. Почему? Потому, что, как я уже отметил, они утверждают, что для них высшей силой, создавшей мир, был Ахура-Мазда и они поклоняются ему. Поэтому называют себя по его имени маздаяснами. Что касается огня, то огонь для маздаяснийцев/зороастрийцев не является высшей силой. Они не поклоняются ему, а всего лишь используют его как средство для общения со своим божеством. По всей вероятности, заблуждение связано с наличием традиционных для зороастрийцев храмов огня. Зороастрийцы в эти храмы идут не для поклонения огню, а лишь для того, чтобы посредством огня передать молитвы своему божеству. Повторяю, огонь в Зороастризме, всего лишь, средство общения с богом, но не почитания. Еще в 1903 году в С.-Петербурге З.А. Рагозина (член английского "Общества изучения Азии" Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland); Американского общества востоковедения (American Oriental Society); парижского "Société Ethnologique", член-корреспондент парижского Athénée Oriental и др.) издала книгу "История Мидии", в которой главной исследовательской темой являются проблемы зороастризма. Там отмечается: "Чрезмерное почитание огня, выразившееся в такой строгой обрядности, что последователи Зороастра, от поверхностных наблюдателей получили столь противное им название "огнепоклонники", по-видимому, можно приписать более позднему развитию". Хотя мысль выражена ясно и однозначно, в силу распространённости названия "религия огнепоклонников" вынужден подчеркнуть, что самое противное для зороастрийцев - это получение ими названия "огнепоклонники". Еще Геродот, в V в. до н.э. говорил, что "персы не воздвигают алтарей и не возжигают огня. (Геродот, I, 132). Как утверждает М.Бойс, "нет никаких данных, что во времена, ахеменидов уже существовали специальные священные здания - храмы огня", а в Авесте вовсе отсутствует понятие "храм огня". Мэри Бойс, со ссылкой на О. Брауна, приводит заявление зороастрийского священника: "Мы никоим образом не считаем огонь богом, мы только молимся богу посредством огня". Знаменитый ученый средневековья аш-Шахрастани в своем произведении "Китаб ал-милал ва-н-ни-хал Книга о религиях и религиозно-философских учениях (1127 г.) пишет: "Огонь для зороастрийцев - направление молитвы (кибла)", но не почитания.

- Если раньше в зороастризме не существовали храмы огня, то в связи с чем они появились?

- Отвечая на этот вопрос, З.А.Рагозина обращает внимание, что почитание огня больше соответствует туранскому мировоззрению, нежели зороастрийскому: "Почитание стихий, как известно, составляет видную черту туранского миросозерцания; что же касается особенно огня, то весьма вероятно, что иранцы застали поклонение ему уже в полной силе в западных прикаспийских землях". Из этого сообщения исходит, что еще до появления в регионе иранцев и зороастрийской религии, этнос, проживавший в западных прикаспийских землях, т.е. территории современного Азербайджана, уже исповедовал огонь. Этим этносом были создавшие страну под названием "Атропатена/Адорбайган" тюркские этносы сако-скифы, исповедующие языческое восьмибожье, верховной богиней которых была Дэва-Табити, символизирующая Огонь. На Апшероне, в черте Баку, известны святилища Огня, которые не имели отношения к зороастризму и к тому же носили сугубо тюркские названия: Йанар-даг, Йанан-тава (находится в Каспийском море. Тава/Таба - это фонетическая версия имени Табити). Упоминания о естественных выходах огня в Азербайджане встречаются у Приска Панийского (Vв.), ал-Истахри (IX-X в.), Масуди (Xв.) и другими. Так что имеются все основания огнепоклонниками, признать не зороастрийцев, а наших древних предков сако-скифов, туранцев/тюрков. Что касается зороастрийцев они заимствовали у туранцев лишь внешнюю форму храма, но не мировоззренческий статус огня.

- Как зародилась зороастрийская религия, как она распространялась?

- Зороастр получил пророческое откровение от верховного бога Ахура-Мазды. Первое задание, которое дал ему Ахура-Мазда,заключалось в распространении этой религии. Зороастр обратился к предводителям туранских племен, Аждахаку и Франграсьяну, но они отказались от этой религии. (Согласно Махмуду Кашкарлы Афрасиаб, которого упоминает Фирдоуси - это знаменитый тюркский полководец, Алп Ар Тонга. Он и есть тот, которого в Авесте называют Франграсьян). Тогда Зороастр обратился к персидскому царю Виштаспе, который также в течение двух лет отказывался принять веру Ахура-Мазда. Когда об этом стало известно Ахура-Мазде, он посоветовал "подмешать в вино зелье и дать Виштаспе испить его. Едва царь Виштаспа пригубил волшебный напиток, сладостный дурман окутал его, он забылся. Бессмертные святые перенесли душу Кави Виштаспы в Гаронману и показали ей всё величие ахуровской веры. Очнувшись ото сна, Виштаспа немедленно принял новую веру! И Заратуштра, услышав этот крик, и пришёл [на зов], и Виштаспа принял веру". (Обращение Виштаспы, по: Ривайат, 47.16-20)

- В чем суть зороастрийской религии?

- Суть зороастрийской религии заключается в том, что в мире существуют две верховные силы: Ахура-Мазда/Ормазд и Ангро-Манью/Ахриман. Все, что создает Ахура-Мазда/Ормазд, оценивается как Добро, а все что создает Ангро-Манью/Ахриман оценивается как Зло. Эти силы существуют независимо друг от друга и создают свои жизненные системы, которые всегда противостоят друг другу.

- В чем проблема? Ведь борьба Добра со Злом - извечные моральные ценности человека.

- Проблема в том, что понятия Добро и Зло в зороастрийской религии не носят общегуманистический характер, они персонифицированы. А именно, Добром оценивается все, что соответствует принципам зороастрийцев, а Злом оценивается все, что не соответствует зороастрийским принципам. Если резюмировать, то получается, что все зороастрийское, во главе с Ахура-Маздой, - это добро, а все противостоящее зороастризму во главе с Ангро-Манью,- это зло. Все, что бы не делал Ахура-Мазда. - это добро, и все что бы не делал Ангро-Манью - это зло. Даже животный мир разделен на две части: на созданных Ахура-Маздой и созданных Ангро-Магнью. Таким образом, суть борьбы Добра со Злом в зороастризме - это не борьба за общечеловеческие моральные ценности, а конкретно борьба Ахура-Мазды и его сторонников с Ангро-Манью и его сторонниками. (Видэвдад, Фрагард 1, Географическая поэма)

- Разве подобное противостояние не характеризует все религии, в том числе современные?

- И языческие (многобожие), и современные религии также делят людей на тех, кто признает их ценности и на тех, кто не признает. Но в отличие от подобного подхода, Авеста подчеркивает, что покровителем исключительно зороастрийцев-иранцев был Ахура-Мазда, а возглавлял противников зороастризма, т.е. туранцев, дух Зла Ангро-Манью.

- Кто был Ангро-Манью/Ахриман?

- Видевдат (раздел Авесты) о происхождении Ахримана сообщает следующим образом: "Из северных земель, из области тьмы, примчался Ангра Манью, смертоносный Дэв дэвов". (Видевдат, Авеста, Фрагард 19).Привлекаю внимание читателя к тому, что Ахриман "примчался..из северных земель, из области тьмы". В ассирийских клинописных текстах, которые, по большой вероятности, были современниками первых зороастрийских текстов, а также в библейских текстах, часто говорится о народах Умман-манда, пришедших с северных земель. Вначале под этим эпитетом имелись в виду киммерийцы, затем скифы, позднее мидяне. А М. Кагангкайтукский, говоря о происхождении албан, упоминает, что они прибыли из северных земель.Наряду с тем, что эти народы имели собственное этническое имя, их всех обобщенно называли "умман-манда".В исследованиях последних лет убедительно доказывается, что все названые народы были тюрками по происхождению.

- Кому покровительствовал Ангро-Манью, кто были его сторонники?

- Ангро-Манью/Ахриман не был одинок. Его окружали созданные им духи и его сторонники - люди. При первой же встрече с Ангро-Манью/Ахриманом Заратуштра возвещает, что уничтожит все порождения Ангро-Манью. В ответ на агрессивные заявления представителя бога Добра, Зороастра, Ангро-Манью/Ахриман отвечает миролюбиво: "Не истребляй моих созданий, праведный Заратуштра! Из этого текста ясно просматривается агрессивное поведение Заратуштры как пророка бога Добра и миролюбивое поведение т.н. бога Зла, Ангро-Манью/Ахримана. Создателями Ангро-Манью считаются многочисленные Дэвы, которые являются скорее всего духами, нежели реальными людьми. (Видевдат, 19, Испытание Заратуштры). Сторонниками Ахримана были племена туров, хьяонов и их предводители. Многие исследователи считают, что под турами имелись в виду туранцы, а под хьяонами - тюркский народ, известный в средние века под названием "хиониты". Правитель хийонов Арджасп, когда узнал, что царь Виштасп, вместе со своим окружением, принял зороастрийскую веру, это вызвало у него глубокое огорчение. Арджасп отправил письмо Виштаспу с предложением отказаться от принятия зороастризма. Виштасп сообщает, что от непреклонен. Начинается война, которую зороастрийцы называют священной. Арджасп погибает, зороастрийцы побеждают. И начинается длительная война зороастрийцев с туранцами и хьяонами, что подробно описывается в зороастрийских текстах. (Предание о сыне Зарера).

- Бытует мнение, что упоминаемые в Авесте туры, такие же иранцы, как и все остальные племена.

- Вы правы такое мнение бытует. Якобы авестийские туры и хьяоны тоже иранцы, но лишь с той разницей, что они кочевники, в отличии от принявших зороастризм иранцев земледельцев. Подобная позиция не аргументируется. В Авесте ничего не говорится о социальном устройстве туров и хьяонов, которые борются с зороастрийцами и неизвестно были ли они кочевниками или нет. На самом деле это, традиционная, и безуспешная попытка исключить древность тюркских народов. Омар Хаййам в своей работе Науруз-наме приводит фразу Афрасиаба/Франграсйана: "Конь для царя, как месяц для неба" записанную в Авесте. С точки зрения Б.Розенфельда и А.Юшкевича Афрасиаб произнес слова "ат ирга ким кукга ай" на тюркском языке близком к современному узбекскому, что никоим образом не свидетельствует о родстве туров с зороастрийцами.

Продолжение следует

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