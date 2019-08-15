В Израиле прошли встречи со всемирно известным писателем, "отцом" легендарного Дронго, автором более, чем двухсот романов и киносценариев и одним из самых читаемых писателей современности Чингизом Абдуллаевым, передает Day.Az.

Чингиз Абдуллаев - автор лучшей серии детективов ХХ века, пишущий в жанре психологического и политического детектива, прибыл в Израиль по приглашению международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" и международного еврейского благотворительного фонда СТМЭГИ. Встречи прошли в Азербайджанском культурном центре в Афуле и в Российском культурном центре в Тель-Авиве.

Каждый пришедший на встречу с любимым писателем получил в дар аудиоверсию романа "Кубинское каприччио", выпущенную центром "Sholumi", с автографом Чингиза Абдуллаева.



Несомненно, визит Чингиза Абдуллаева на Святую Землю стал заметным событием в жизни израильских книгочеев, об этом говорит большое количество людей, прибывших на встречу, среди которых были жители самых разных городов.

Израильтяне одаривали Чингиза громкими аплодисментами, восторженными взглядами, в которых искрилось неподдельное восхищение талантом знаменитого современника. О высокой степени популярности Чингиза Абдуллаева в Израиле говорит и высокий рейтинг прямого эфира радиопередачи "Ночная смена" с радиожурналистом Алоной Бреннер на израильском государственном радиоканале КАН РЭКА, в которой принимал участие азербайджанский писатель.



В наше время, когда можно найти информацию о любой знаменитости в интернете и кажется, что поклонники известного писателя могли бы знать всё о своём кумире как из книг, так и из СМИ, тем не менее всегда есть то, чего мы не знаем и хочется об этом спросить самого писателя. Свои вопросы прославленному земляку задала директор Азербайджанского Культурного центра "АзИз" Егяна Сальман.



- Чингиз муаллим, вы пишете так много и интересно, что порой кажется, что невозможно придумать такое количество сюжетов и вы, наверняка, часть тем берёте из жизни. В связи с этим скажите, пожалуйста, насколько ваши сюжеты в книгах реалистичны?

- Полагаю, что достаточно реалистичны - приблизительно на 80-90%.



- Вы родились в Азербайджане, а в ваших книгах события, в основном, имеют место на Западе. Кем же вы себя ощущаете? Вы человек запада или востока?

- Критики отмечают, что мои герои - своеобразный симбиоз Запада и Востока. Наверно, и я тоже.



- Откуда сейчас берутся сюжеты?

- Из жизни. Она непредсказуема, динамична и достаточно трагична. Ничего не нужно придумывать. Каждый день происходит нечто гораздо более интересное, чем можно себе представить.



- Что для вас мода и есть ли у вас свои пристрастия в этой области?

- Следовать моде глупо, не учитывать ещё глупее. У меня свои пристрастия, о которых я пишу и в книгах. Это любимые бренды, которые предпочитают мои герои. Не буду вдаваться в подробности, чтобы не обвинили в скрытой рекламе.



- В чём загадка вашего успеха: Вы работаете над этим или это "сверху"?

- Труд, труд и ещё раз труд. В этом вся разгадка. К сожалению, никто "сверху" не помогает. Хотя очевидно, что должна быть "искра божья", без которой тоже нельзя.



- Есть ли темы, которые вы никогда не затронете в своих книгах?

- Безусловно. Секс, смакование насилия, описание подручных средств, которые можно использовать при терактах, оскорбление реальных людей, оскорбления в адрес народов или наций.



- У вас есть свой секрет на миллион и возможно ли, что вы когда-нибудь его раскроете?

- Наверно, да. Критики над этим довольно успешно работают.



- Народ, нация, человек - что для вас наиболее важно в этой цепочке?

- Человек. Мера всего и точка отсчета. С него начинается любая нация и любой народ.



- Какие у вас кулинарные предпочтения?

- Очень разнообразные. Но более всего люблю азербайджанскую еду, бакинскую, которую готовили моя мама и бабушка.



- Что вам приходит в голову при слове "Израиль"?

- Великий народ, давший миру огромное количество безусловных гениев. Страна, выжившая в абсолютно невозможных ситуациях. Люди, возродившие свой язык и государство. А ещё, много моих преданных читателей.

- Большое спасибо, дорогой Чингиз муаллим! Желаем Вам новых интересных сюжетов, нескончаемой творческой энергии и счастья, которое даёт Ваш любимый писательский труд.

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