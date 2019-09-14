В Центре Гейдара Алиева в Шамкирском районе Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения видного кинорежиссера, народного артиста Тофиг Тагизаде. Об этом сообщили Trend в пресс-службе министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az .

Вечер прошел при организации министерства культуры Азербайджана, при поддержке Шамкирского регионального управление культуры и Госфильмофонда Азербайджана.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Тофига Тагизаде.

Выступая на вечере, сотрудник министерства культуры Алмаз Султанзаде рассказала о вкладе Тофига Тагизаде в национальный кинематограф, и отметила, что фильмы режиссера входят в золотой фонд нашего киноискусства.

Заслуженный деятель искусств, известный кинорежиссер и киновед Аяз Салаев рассказал о жизни и творчестве выдающегося кинорежиссера, а также об исторической значимости таких кинокартин режиссера, как "На дальних берегах", "Семеро сыновей моих", "Деде Горгуд" и других.

В рамках мероприятия была развернута фотовыставка, посвященная Тофигу Тагизаде.

Тофиг Тагизаде родился 7 февраля 1919 года в Баку в семье преподавателей. В течение пяти лет обучался в музыкальной школе. После окончания школы он поступил в институт (ныне - Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности), но образование не завершил, так как добровольцем ушел на фронт во время Второй мировой войны. После полученного ранения его демобилизуют. Любовь к искусству побудит его поступить на режиссерский факультет ВГИКа в Москве. В 1954 году он окончил режиссёрский факультет ВГИКа. В 1960 году стал заслуженным деятелем искусств Азербайджанской ССР. В 1976 году был удостоен звания народного артиста Азербайджанской ССР. В 1970 году награждён премией Ленинского комсомола Азербайджана.

Скончался 27 августа 1998 года в Баку.

Режиссерские работы: "Встреча" (1955 год), "На дальних берегах" (1958), "Настоящий друг" (1959), "Матео Фальконе" (1960), "Я буду танцевать" (1962), "Аршин мал-алан" (1965), "Красавицей я не была" (1968), "Семеро сыновей моих" (1970), "Фламинго, розовая птица" (1972), "Свет погасших костров" (Деде Горгуд) (1975), "Мужчина в доме" (1978), "Дедушка дедушки нашего дедушки" (1981), "Дачный сезон" (1985), "Привет с того света" (1992), "Тварь" (1994).

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