В Международном центре мугама в Баку с участием представителей молодежной организацией "Добровольцы ASAN" была продемонстрирована театрализованная композиция "Я Ходжалинец". Об этом сообщили Trend в пресс-службе Центра, передает Day.Az.

В театрализованной композиции на примере трагедии в одной семье показывается убийство армянами сотни мирных жителей, то, как они были подвергнуты невыносимым мучениям и принудительное лишение их крова, родных земель.

Все это и многое другое произошло во время одной из самых страшных трагедий, пережитых человечеством в XX веке - в холодную ночь с 25 на 26 февраля в 1992 году в Ходжалы.

Сюжет представленной в четырех сценах постановки "Я Ходжалинец" основывается на реальных событиях. В композиции показываются ужасы, пережитые той кровавой ночью. В постановке представлена горькая участь молодой девушки, попавшей в плен во время Ходжалинской трагедии, психологическое и душевное состояние людей, тяжкий путь, который прошел наш народ во время войны, а также тяжелые последствия войны.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.