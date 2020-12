Паблик-арт в стенах Ичеришехер: Работа Орхана Гусейнова «До чего дошла наша любовь»

Глобальная ситуация в мире привела к тому, что преимущественно все культурные мероприятия в 2020 году были либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок, большее же количество проектов было адаптировано под онлайн формат. "Искусство на Стене" как проект изначально был создан и представлен зрителю онлайн. Спустя несколько месяцев замысел развился до оффлайн-формата и 28 декабря перенесен на фасад здания галереи в Ичеришехер, по адресу Кичик Гала 58. Первым художником, работы которого будут представлены до середины февраля 2021, в рамках проекта паблик-арта, стал Орхан Гусейнов, сообщили Day.Az организаторы проекта.

Мультимедийный художник Орхан Гусейнов живет и работает в Баку. Творчество Гусейнова формируется из его интереса и восхищения национальными устными традициями, декоративно-прикладным искусством и историей Азербайджана. Соединяя особенности местного колорита с массовой культурой и наиболее актуальными проблемами общества, Гусейнов разработал легко узнаваемый стиль - эксцентричный и глубоко интеллектуальный. Произведения художника многократно были представлены на групповых и персональных выставках как в Азербайджане, так и за его пределами: в бакинском Центре Гейдара Алиева, Музее истории искусств (Вена), Национальном музее искусств XXI века MAXXI (Рим), на берлинской выставочной площадке me Collectors Room Room, в галерее Phillips de Pury, на выставке Love Me, Love Me Not в рамках параллельной программы 55-й Венецианской биеннале, в Фонде Шелли и Дональда Рубинов, галерее "Триумф" в Москве. Персональные выставки проходили в Tropenmuseum (Амстердам) и в бакинском Центре современного искусства YARAT.

"До чего дошла наша любовь" - это дань уважения любимым азербайджанским фильмам, снятым в Ичеришехер. В работах Орхана Гусейнова, созданных специально для проекта "Искусство на Стене", отражено как самая важная и глобальная проблема человечества - COVID-19 взаимодействует с локальным контекстом. Узнаваемый визуальный язык и культурные коды приобретают современную интерпретацию, а названия полюбившиеся многим поколениям фильмов - второе значение. В современном мире Асмар и Огтай не смогли бы прогуливаться по узким улочкам Ичеришехер без масок. "Если не та, так эта" теперь намекает на соответствующий моменту и настроению выбор цвета маски Гюльназ. Как и мы, герои фильмов помещаются в новую реальность, и проходят процесс адаптации в опасном мире пандемии. Маски, как средство защиты от вируса стали и для них самым необходимым аксессуаром, а также знаком проявления заботы о любимых.

"Искусство на Стене" первоначально планировался как проект, демократизирующий современное искусство рассчитанный на широкую аудиторию, однако, с погружением мира в суровые ограничения пандемии, проект паблик-арта стал альтернативной формой выставочной деятельности арт-платформы Ta(r)dino 6. Поскольку открытие постоянного арт-пространства в Ичеришехер планируется осуществить весной 2021 года, данный проект на сегодня является возможностью для Ta(r)dino 6 представить себя своей будущей аудитории, вступить в диалог и стать ближе к бакинцам. "Искусство на Стене" - это также способ материально поддержать творчество и талант художников. Проект организован в партнерстве с Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" при финансировании посольства Германии в Баку.

В наступающем году в рамках этого проекта Ta(r)dino 6 представит новые произведения современного искусства, исполненные по заказу организаторов азербайджанским художникам. Благодаря экспозиции работ на фасаде здания арт-центра у зрителей появится возможность знакомства с новыми именами художников, которые никогда ранее не выставлялись в Азербайджане.