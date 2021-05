Великий Физули: певец священной любви

Древние мудрецы утверждали, что каждый из нас только в настоящей любви становится Человеком. Без любви мы - неполноценные существа, жизнь наша лишена высокого смысла. Искренне любящий человек способен на красивые, благородные поступки, понимать и воспринимать адекватно других людей и самого себя.

Тема любви не случайно находилась в центре внимания всех без исключения классиков поэзии Востока. Ведь они-то знали толк в жизненных перипетиях, понимали потребность и жажду человечества в любви.

Волшебник слова, певец любви и красоты, светило любовной лирики, гениальный поэт и мыслитель, один из корифеев мировой литературы Мухаммед Физули в созвездии любовно-поэтического небосклона находится на недосягаемой высоте, ибо воспевал как реально-земную, так и божественно-священную любовь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory, Мухаммед Сулейман оглы родился в 1494 в городе Кербела близ Багдада. Отец его происходил из древнего тюркского рода Баят и переселился из Азербайджана на территорию Ирака вместе с большой частью родственников.

Мухаммед получил блестящее образование вначале в Кербеле, а затем в Багдаде, изучил древнегреческую и восточную философию, прекрасно знал астрономию, логику, математику и медицину. В совершенстве владел персидским и арабским языками, прекрасно разбирался в османской и чагатайской литературных традициях.

Он был знаком с трудами Аристотеля и Платона, с творчеством Хагани, Низами и Насими. Ранний литературный вкус и опыт был привит Мухаммеду поэтом Хабиби (1470-1545). В предисловии к своему тюркскому "Дивану" Физули отмечал, что начал писать стихи ещё в раннем возрасте.

Псевдоним он выбрал себе необычный: "Физули" на фарси означает "дерзкий", "нахальный", "болтун". В том же предисловии автор объясняет свой выбор тем, что такое имя не захочется никому повторить: "...во-первых, я хотел видеть себя единственным среди современников.., во-вторых, я старался быть человеком, вобравшим в себя все науки и знания, и нашёл псевдоним, выражающий это."

"Физули" обозначает также совокупность "фазла", т.е. наук и знаний; в народе слово "физули" ещё обозначает и оппозицию, противостояние нормам поведения, принятым правилам и традициям".

Мухаммед Физули жил при трёх режимах: государстве Аггоюнлу до 1503 года, государстве Сефевидов - до 1534 года, Османской империи - до конца своей жизни, т.е. 1556 года. Во время своего пребывания в Багдаде десятый османский султан Сулейман Великолепный (06.11.1494-06.09.1566) назначил поэту ежедневную пенсию в размере 9 акчей. Но получение султанской пенсии оказалось сопряжено с чрезмерными бюрократическими препонами, о которых поэт написал в известной прозаической социальной сатире "Шикаятнаме" ("Книга жалоб"), бичующей произвол правителей и знати, их жестокость, алчность.

Долгое время Физули преподавал, а также был служителем в мавзолее четвёртого халифа имама Али ибн Абу Талиба (599-661) в Наджафе, откуда в преклонном возрасте был отстранен из-за немилости к нему вымогателей-чиновников и ортодоксального духовенства.

Гениальный поэт скончался в 1556 году во время эпидемии чумы и был с почестями похоронен в одном из священных мест начального пункта паломничества всех мусульман мира в Мекку - мавзолее третьего имама Гусейна ибн Али (626-680) в своём родном городе Кербела.

Мухаммед Физули, непревзойдённый в азербайджанской литературе мастер лирической поэзии, прошёл большой творческий путь, насыщенный художественными свершениями. Его перу принадлежат "Диваны" на трёх языках - тюркском (азербайджанском), персидском и арабском.

Большая лирико-эпическая поэма "Лейли и Меджнун" написана на родном тюркском языке. Аллегорические поэмы "Опиум и вино", "Спор плодов", "Семь чашек", "Тело и болезнь", "Друг сердечный", сатирическое послание "Книга жалоб", философско-дидактические трактаты "Восхождение убеждений", "Сад блаженных", "Сорок хадисов" ("Сорок притч") представляют собой совершенные образцы указанных литературных жанров. Поэт создавал бессмертные творения во всех поэтических формах лирического жанра своего времени: газель, касыде, кыте, мустазад, теркиббенд, терджибенд, мураббе, мухаммас, мусаддас и рубаи.

Газели Физули - жемчужины его лирики, а стихотворное сказание о любви "Лейли и Меджнун" - венец его поэзии. Эта поэма-роман - чудо литературного искусства. Если бы Физули не создал бы ничего, кроме "Лейли и Меджнун", он всё равно снискал бы бессмертие, навеки вписав свое имя в историю мировой литературы.

Лирика Физули воспринимается как многоцветная художественная панорама, в которой явно выражены переживания художника, его поиски идеальной красоты человека, совершенной и божественной гармонии души. Он видит в красоте и любви проявление высшей предвечной воли, одушевляющей все сущее во Вселенной. Любовь и красота в их объёмном, сакральном, суфийском понимании возвышаются как первооснова жизни. Поэт верует в бессмертие души и как бы подготавливает человека к тайне мира вечности, таинству возвращения к Богу.

Наряду с этим, в поэзии Физули встречаются и мотивы трагических невзгод, переживаемых человечеством на исторических путях поиска истины и гармонии. Поэт любил земную жизнь, и поэтому любая смерть, пусть и понятая по-суфийски как путь к слиянию с Всевышним, для него всё же скорбное событие, потрясение. Физули проклинает смерть как отвратительный призрак, простирающий свои чёрные, зловещие крыла над человеком и уносящий в небытие мечты и чаяния, дух и плоть своей жертвы.

Собрание произведений (куллият) Физули начало составляться ещё при его жизни и завершено через несколько лет после кончины - оно датировано 1572-м годом. По утверждению вид- ного российского востоковеда Е.Э.Бертельса (1890-1957), в Европе хранилась 41 рукопись произведений Физули, но большинство их было неполными, с дефектами, и только девять датированы и представляли научную ценность. Три из них относятся к XVI веку, три к XVII веку, одна к XVIII и две к XIX веку.

Большую ценность представлял переданный в дар М.С.Верещагиным Азиатскому музею АН СССР в 1961 году экземпляр куллията Физули, содержащий ряд его произведений и датированный 1589 годом. В своей фундаментальной монографии "Избранные труды. Низами и Физули" Е.Э.Бертельс дал полное описание этой рукописи и детально проанализировал обнаруженные в ней новые материалы.

Первым печатным изданием произведений Физули можно считать литографический выпуск его лирического "Дивана" в 1828 в Тебризе, который через три года был переиздан в Египте. На основе бакинской рукописи, датированной 1572 годом, а также на основе ленинградской, тебризской, стамбульской и ташкентской рукописей академиком Г.Араслы были подготовлены и осуществлены полные научно-критические издания сочинений Физули в 1944-м, 1958-м, 1961-м и 1985-м годах.

Серьёзное изучение поэтического наследия и биографии М.Физули началось в конце XIX века. Австрийский историк-востоковед, исследователь и переводчик восточных литератур Йозеф фон Хаммер-Пургшталь (1774-1856; "История арабской литературы",1856), британский ориенталист Элиас Гибб (1845-1916; "Ottomanpoems. Translate into English verse in the Original forms, with introduction, biographical notices, and notes", 1882), российский востоковед-тюрколог Василий Смирнов (1846-1922; "Очерк истории османской литературы", 1892), британский писатель-востоковед Эдвард Гранвиль Браун (1862-1926; "Literary History of Persia", 1909), российский историк- востоковед Агафангел Крымский (1871-1942; "История Турции и её литературы", 1910) и другие высоко оценивали творчество Физули, превозносили оригинальность и искренность поэта и выражали своё преклонение перед его гением.

Турецкие учёные Мехмет Фуат Кёпрюлюзаде (1890-1966), Исмаил Хикмет (1889-1967), Абдулкадыр Гарахан (1913-2000) и другие более детально изучили творческое наследие и биографию Физули. У чешского филолога-востоковеда Яна Рипки (1886-1968) и польского востоковеда Станиславы Плясковицка-Рымкевич также имеются ценные исследования творчества Физули.

Из азербайджанских учёных с огромной благодарностью за бесценные исследования творческого наследия и биографии Физули, можно назвать следующие имена: литературоведы Бекир Чобанзаде (1893- 1937), Абдулла Сур (1883-1912), легендарный историк азербайджанской литературы Фирудин бек Кочарли (1863-1920), государственный и политический деятель, литературовед Маме- дамин Расулзаде (1884-1955), академик Гамид Араслы (1909-1983), профессор Мир Джалал Пашаев (1908-1978), академик Азада Рустамова (1932-2006), профессор Алиаждар Сеидзаде (1899-1970), профессор Акрам Джафар (1905- 1991), академик Фуад Гасымзаде (1929-2010), и др.

Гений Физули проявлялся и в виртуозном использовании неисчерпаемого кладезя родного языка, в чём он достиг высочайшего уровня совершенства.

В произведениях поэта азербайджанский тюркский язык вызывает восхищение своей прозрачной чистотой, чеканностью и смысловой ёмкостью. Такой поэтический язык стал неизменным эталоном во всей тюркской поэзии Ближнего и Среднего Востока XVI века, предопределив направление её развития в позднейшие столетия.