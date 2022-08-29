Сегодня день памяти известного тариста Гурбана Пиримова
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Сегодня день памяти народного артиста Азербайджана, легендарного тариста Гурбана Пиримова.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, родился будущий тарист, виртуоз в октябре 1880 года в селе Абдал Гюлаблы Агдамского района. Отец Гурбана - Бахшали киши был внуком известного в XVIII веке ашуга Валеха, хорошо знал и любил народную музыку и сам играл на балабане и сазе, а его старший сын Агалар был ашугом-сазистом.

Еще будучи школьником, Гурбан часто ездил в Шушу - город, где всегда любили музыку и умели ценить искусных ханенде, таристов и кяманчистов. Без них не справлялась ни одна свадьба, не обходилось ни одно празднество. Музыкальная жизнь города Шуша вызывала горячий восторг в душе маленького Гурбана, и в 13 лет он вместе с ашугом Абасгулу уезжает в Шушу. Здесь Абасгулу знакомит его со знаменитым таристом Садыхджаном, который уже тогда оценил значительные способности молодого музыканта. Больше всего Садыхджану понравилось то, что Гурбан играл проникновенно, с чувством. Так мальчик стал учеником Садыхджана. Природный талант, необыкновенная усидчивость и старательность помогли Гурбану быстро и глубоко овладеть сложным искусством игры на таре. В 15 лет он уже известен во всем Карабахе, выступал вместе с ханенде Акбером Хамыш оглу на деревенских свадьбах, а вскоре, познакомившись с певцом Исламом Абдуллаевым, примыкает к его группе.

Осенью 1905 года на одну из свадеб в Гяндже был приглашен певец Джаббар Гаръягдыоглу. Здесь произошла встреча юного тариста с этим великим мастером, повлиявшая на всю дальнейшую жизнь Гурбана. Творческая дружба этих трех выдающихся мастеров музыки продолжалась более 20 лет и сыграла громадную роль в развитии азербайджанского национального искусства.

Гурбан Пиримов часто выступал в антрактах бакинских театральных постановок, сольно исполняя на таре мугамы. В периодической печати того времени, в театральных афишах и программах часто встречается имя этого знаменитого музыканта. Принимал непосредственное участие в создании азербайджанского оперного искусства. Он был одним из самых близких соратников основоположника национальной оперы Узеира Гаджибейли, солировал в "Лейли и Меджнун".

В 1910-1912 гг. Гурбан Пиримов вместе с Джаббаром Гаръягдыоглу и Сашей Оганезашвили был приглашен компанией "Спорт-рекорд" в Москву, Ригу и Варшаву, где в исполнении этого трио были записаны на грампластинки мугамы, народные песни и теснифы. Кроме того, Гурбан Пиримов, завоевавший славу виртуоза, исполнил на таре несколько сольных мугамных произведений, которые тоже были записаны данной компанией.

Многому научились у замечательного тариста современные композиторы Азербайджана. К творчеству Гурбана Пиримова не раз обращались в своей музыкальной практике такие видные композиторы, как Фикрет Амиров и Кара Караев. При создании симфонических мугамов "Шур" и "Кюрд-овшары" Ф.Амиров заимствовал ряд музыкальных материалов из игры Г.Пиримова. Тема известного вальса из балета "Семь красавиц" К.Караева взята из "Чаргяха". В 1929 году музыкальная общественность республики торжественно отметила 25-летие творческой деятельности Гурбана Пиримова. Он был удостоен звания заслуженного артиста, а спустя два года - народного артиста Азербайджана.

Великолепный знаток восточных классических мугамов, Гурбан Пиримов обогатил традиции азербайджанской школы игры на таре, вырастив десятки способных таристов и передав им секреты мастерства, усвоенные от великого Садыхджана. Бахрам Мансуров, Гаджи Мамедов, Мамед Ага Мурадов, Ахсан Дадашев, Габиб Байрамов, Сарвар Ибрагимов, Хосров Фараджев и другие воспитанники Гурбана Пиримова известны далеко за пределами нашей республики. До последних дней жизни Гурбан Пиримов не расставался со своим любимым таром.

Великий тарист скончался 29 августа 1965 года в городе Баку в возрасте 85 лет.