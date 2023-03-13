В Баку показали фильм о первой балерине Востока Гамар Алмасзаде

В оперной студии при Бакинской музыкальной академии прошёл премьерный показ документального фильма Самира Самедова "Наследие примы", посвященного всемирно известной танцовщице - первой балерине Азербайджана и Востока, хореографу и педагогу, лауреату Государственных премий и орденов СССР и Азербайджана, народной артистке СССР Гамар Алмасзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Премьера была приурочена ко дню рождения примы.

Фильм повествует о творчестве первой национальной балерины и хореографа Гамар Алмасзаде и самых ярких её ученицах, легендарных танцовщицах азербайджанского балета.

Зрителям были представлены уникальные кадры разных лет с участием неподражаемых балерин-учениц Гамар Алмасзаде. Среди гостей были многие героини фильма, которые с своём выступлении выразили благодарность автору за неоценимый вклад и бережное отношение к истории национального балета. Было отмечено, что с именем Гамар Алмасзаде связана эпоха зарождения и небывалого расцвета в Азербайджане такого тонкого элитарного вида искусства, как балет.

Гамар Алмасзаде родилась в Баку. Впервые она занялась балетом в 6 лет в частной студии, позже преобразованной в Бакинское хореографическое училище. Она оказалась на балетной сцене, когда наш вековой уклад не допускал даже мыслей о том, что женщина может оказаться на сцене. Но именно её мама поддержала любовь дочери к танцам, записав её в эту студию. Отец пришлось обмануть, сказав, что дочь пойдет заниматься в спортивную секцию - девочке, мол, не помешает хорошая осанка.

После окончания обучения в 1930 году, она начала работать в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета им. Ахундова (позже стала его главным балетмейстером), одновременно получая среднее специальное образование в педагогическом училище.

В 1933 году она была зачислена в Ленинградское хореографическое училище в класс Марии Романовой-Улановой (матери балерины Галины Улановой).

В 1936 году Алмасзаде вернулась в Баку, а через год основала Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца при Азербайджанской государственной филармонии. Она участвовала в экспедиции в районы Азербайджана под руководством великого композитора Узеира Гаджибейли с целью собрать образцы народных танцев для пополнения репертуара ансамбля и их пропаганды.

В 1939 году она приступила к педагогической деятельности в Бакинском хореографическом училище, а позже стала его директором (до конца 1990-х). В 1931 году она вышла замуж за известного композитора и дирижера Афрасияба Бадалбейли, однако их брак распался через девять лет. Впоследствии Гамар Алмасзаде выступала с гастролями во Франции, Индии и Непале. В 1970 году она была приглашена Министерством культуры Ирака в Багдад, где под её руководством был основан Иракский ансамбль народного танца.

Ее главные партии в спектаклях "Красный цветок" Р. М. Глиэра , "Бахчисарайский фонтан" Б. В. Асафьева, "Раймонда" А. К. Глазунова, "Лебединое озеро" П. И. Чайковского, "Дон Кихот" Л. Минкуса, "Щелкунчик" П. И. Чайковского, "Гюльшен" С. Гаджибекова, "Семь красавиц" Г. Гараева и т.д., а также различные постановки и участие в кинопроектах вошли в золотой фонд национальной культуры.