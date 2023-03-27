Вышла в свет книга о творчестве выдающегося музыканта Рамиза Гулиева

По случаю 75-летия выдающегося исполнителя на таре, народного артиста Азербайджана, кавалера орденов "Шохрат" и "Шараф", лауреата Государственной премии, профессора Рамиза Гулиева, вышла в свет книга "Рамиз Гулиев. Звучи, мой тар", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Книга выпущена издательством "Elm və təhsil" (Наука и образование), редактор-составитель - известный журналист и писатель Тахир Айдыноглу.

В сборник вошли личные воспоминания всемирно известного исполнителя на таре, а также статьи известных музыкантов и его учеников.

Полувековая творческая жизнь Рамиза Гулиева, наполненная встречами с выдающимися музыкантами своей эпохи, отраженная в книге, делает эти воспоминания поистине бесценными и достойными пристального внимания.

Сборник состоит из шести разделов - в первые два раздела были включены личные детские и юношеские воспоминания известного музыканта, а также статьи опубликованные в разные годы в азербайджанской и зарубежной прессе.

Публикациям, посвященным исторической Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, было отведено особое место в книге.

Содержание двух следующих разделов состоят из воспоминаний учеников профессора Рамиза Гулиева, которые обучались в различные периоды его 60-летней педагогической деятельности - ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими, заслуженный деятель искусств Абдулла Гурбани, заслуженные артисты Сахиб Пашазаде и Вусал Искендерзаде, заслуженные учителя Малик Гулиев, Рамиз Азизов и Умид Ибрагимов, а также Серхат Турундж, Эльхан Мансуров, Шахин Вердиев, Полина Десятниченко (Канада), Мухаммед Аман.

Среди достигших высоких творческих заслуг учеников школы Гулиева, а таких немало, имена известные не только у себя на Родине, но и за ее пределами.

Книга "Рамиз Гулиев. Звучи, мой тар" дополнена публикациями об артисте видных общественных деятелей, представителей культуры, искусства и науки.

В издании также прилагаются ранее нигде не публиковавшиеся фотографии из личного архива профессора Рамиза Гулиева.