Обладатель 16-ти Grammy, "Король поп-музыки" Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи: Мы влюбились в красоту Баку!

В рамках первого Международного музыкального фестиваля Dream Fest, который проходит на побережье города-курорта Sea Breeze с 23 по 28 июля, состоялась традиционная церемония закладки звезды с автографом всемирно известного канадского музыканта, "Короля поп-музыки" и одного из самых успешных продюсеров в истории популярного жанра Дэвида Фостера (David Foster) и его супруги, американской певицы, поэтессы, актрисы и модели Кэтрин Макфи (Katharine McPhee), сообщает Day.Az.

Церемония прошла в лучших традициях Голливуда: красная дорожка, множество журналистов и гостей, автограф-сессии знаменитостей.

На открытии создатель Dream Fest, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMİN) отметил значимость события. На счету Дэвида Фостера 16 наград "Грэмми", из них три - в номинации "Лучший продюсер года".

Эмин Агаларов познакомился с Дэвидом Фостером десять лет назад. Год назад они начали сотрудничать и в этом году выпустили англоязычный альбом Now or Never, который имел большой успех в США и в других странах. В альбом вошли 12 сольных композиций и дуэты с мировыми звездами, который представят в рамках фестиваля.

Дэвид Фостер и Кэтрин Макфи выразили признательность за высокую оценку их творчества, отметив, что впервые прилетели в Баку и влюбились в ее красоту, радушие жителей Азербайджана.

Sea Breeze Walk of Famе - Аллея славы, посвященная выдающимся персонам: артистам, музыкантам, актерам и знаменитым деятелям искусства всего мира. История Walk of Famе началась с визита в Баку легендарного Энгельберта Хампердинка - почетного гостя фестиваля Dream Fest. Здесь можно полюбоваться звездами таких легендарных персон, как Муслим Магомаев, Тамара Синявская, Нани Брегвадзе, Алессандро Сафина, Стивен Сигал, The Jacksons, Dr.Alban, Original Enigma Voices, СС Сatch, Джанни Руссо, Томас Андерс, Николь Шерзингер, Джек Саворетти.

