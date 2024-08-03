На развитие азербайджанского кино за последние годы выделено более ста миллионов манатов

Азербайджанское кино параллельно с историей мирового кино прошло большой путь развития. За эти годы азербайджанское кино пережило множество взлетов и падений, претерпело различные трансформации, но всегда оставалось верным своим национальным традициям, высоким духовным ценностям, любви к искусству, сказала на мероприятии в День национального кино в Киноцентре "Низами" заместитель министра культуры Азербайджана Саадат Юсифова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Замминистра подчеркнула, что развитие современного азербайджанского кино неразрывно связано с именем великого лидера Гейдара Алиева, который всегда уделял этой сфере особое внимание. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает важные шаги в направлении развития азербайджанского кинематографа, эта сфера всегда в центре внимания главы государства, добавила она.

Была рассказано о реализации программ и проектов по развитию национального кино, укреплению материально-технической базы сферы, успехах на международных фестивалях.

"За последние двадцать лет на развитие азербайджанского кино выделено более ста миллионов манатов, снято 1763 художественных, документальных и анимационных фильма. 126-летняя история азербайджанского кино имеет важное значение в формировании национальной культуры, патриотическом воспитании, подготовке молодых кадров на основе опыта мастеров, отражающей важные социально-общественные вопросы, решающей актуальные задачи, отвечая на глобальные вызовы пропагандой национальных ценностей в различных жанрах искусства, реализуя плодотворные проекты с использованием современных технологий в аудиовизуальной сфере, признанные на международной арене", - отметила Саадат Юсифова.

О праздничном вечере по случаю Дня национального кино можно узнать по ссылке https://www.trend.az/life/culture/3930363.html

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!