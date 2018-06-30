Госдеп: США высоко оценивают исторический прогресс в реализации ЮГК

США высоко оценивают исторический прогресс в реализации проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Соединенные Штаты высоко оценивают исторический прогресс, достигнутый в Азербайджане и Турции в рамках проекта "Южный газовый коридор", который обеспечит поставки газа каспийского региона из Азербайджана в Европу к 2020 году", - говорится в заявлении.

Как отмечается, США подтверждают свою поддержку энергетическим проектам, которые усиливают диверсификацию источников транспортировки энергоресурсов и энергетическую безопасность союзников и партнеров страны по всему миру.

"Диверсифицированные источники и маршруты поставок гарантируют доступность энергоресурсов по самой выгодной цене для всех", - говорится в заявлении.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

А 29 мая в Баку состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор".

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу. Следующим этапом стал ввод в эксплуатацию газопровода TANAP, по которому газ попадет на территорию Турции и дальше в Европу.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

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