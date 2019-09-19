Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 17-18 сентября снизила базовую процентную ставку на 25 пунктов - до 1,75-2% с уровня 2-2,25% годовых.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков и неожиданностью не стало - даже несмотря на то, что президент США Дональд Трамп последовательно критикует ФРС и ее главу Джерома Пауэлла за отказ принимать решения после его, Трампа, рекомендаций.

Трамп не раз критиковал Пауэлла и намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия. При этом Трамп имеет право не продлить полномочия Пауэлла, хотя тот заступил на четырехлетний срок только в феврале 2018 года. Ранее Трамп призывал ФРС снизить базовую ставку "до нуля или ниже".

Глава ФРС в ответ на вопрос о критике Трампа отказался комментировать заявления "избранных чиновников". "Я продолжаю верить, что независимость ФРС от прямого политического контроля хорошо себя зарекомендовала в прошлом. Уверяю вас, что мы с моими коллегами продолжим проводить монетарную политику, не обращая внимания на политические соображения", - сказал Пауэлл.

Любое решение ФРС оказывает серьезное влияние на курс доллара в мире. Именно поэтому бизнес, правительства и эксперты внимательно следят за происходящим. Повышение ставок ФРС приводит к тому, что средства, мигрирующие в развивающиеся экономики с низкими процентными ставками, постепенно возвращаются назад в развитые экономики, в частности в экономику США. Соответственно, обратная динамика ставок приводит к увеличению потоков в страны с развивающейся экономикой.

Как это отразится на курсе доллара в Азербайджане?

Что же касается Азербайджана, то несмотря на то, какое огромное значение некоторые эксперты придают решениям ФРС в плане влияния этих решений на экономику страны и курс маната, нужно понимать, что курс маната формируется не только исходя из курса доллара по отношению к мировым валютам. А если точнее, то фундаментальные причины и вовсе другие.

Значительно более важным фактором, обуславливающим курс доллара в Азербайджане, является цена на нефть. Что касается нефти, то ее стоимость стабилизировалась на уровне выше 60 долларов за баррель - это даже выше отметки, которая бралась в расчет при формировании государственного бюджета на 2019 год. Это означает, что доходы государства оказываются выше ожидаемого уровня, что безусловно, благоприятно влияет на курс национальной валюты. Спрос на доллары и евро среди населения также не переживает никаких бурных всплесков. Долларизация вкладов физлиц в банках страны неуклонно снижается. Резервы Центрального банка страны растут. Что касается основных торговых партнеров нашей страны, то можно убедиться в том, что в Турции, России, Казахстане и других странах тоже не происходит обвала национальных валют. Это означает, что экспортеры азербайджанской продукции в эти страны и импортеры из них также находятся в стабильной ситуации.

Одним словом, макроэкономическая стабильность - один из приоритетов политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым - обеспечивает Азербайджану защиту от возможных рисков, в том числе валютных. Очевидно, что все основные факторы, которые могли бы иметь влияние на изменение курса манат/доллар, стабильны. В этих условиях было бы большим преувеличением говорить, что решение ФРС вызовет те или иные колебания курса в Азербайджане. Никакого эффекта решения ФРС на нашу страну оказать не могут.

Н. Ибрагимов

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