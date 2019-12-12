Один из важнейших элементов политики Президента Ильхама Алиева - это последовательное развитие ненефтяных отраслей экономики в Азербайджане. Нефть и газ приносят нашей стране значительные доходы - но именно благодаря инициативам и задачам, которые ставит глава государства, у нашей страны появляются новые и крупные источники валютных поступлений. Драгоценные металлы - один из них.

Когда речь заходит об Азербайджане, в первую очередь, на ум приходят нефть и газ. Между тем, в стране добывается еще одно всем известное и не менее дорогое сырье - золото. И добыча не просто идет, но продолжает бить рекорды.

Производство золота и серебра в стране достигло пиковых показателей. В июле текущего года производство золота достигло рекордных показателей за весь 2019-й год. За отчетный период произведено 5 495 унций золота, что превышает план на 23%. В производстве серебра и измельчении руды достигнуты рекордные показатели за весь период деятельности ЗАО "AzerGold": производство серебра за данный период составило 10 995 унций, что больше планируемого объема на 41%, в то время как объем измельченной руды составил 130 810 тонн, превышая план на 31%.

Компания Anglo-Asian Mining, добывающая в Азербайджане золото и серебро, в первом полугодии 2019 года выработала почти 40 тысяч унций золотого эквивалента, что на семь процентов больше объемов аналогичного периода прошлого года.

Производство золота увеличилось на 3,3 процента по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (33 тысячи) и составило 34,394 тысячи унций.

Добыча золота - не нормы ГТО, и за этими рекордами стоит вполне осознанный мотив. Вот уже длительное время золото торгуется на отметке 1500 долларов за одну унцию. По мнению многих аналитиков, цена золота продолжит свой рост на долгосрочную перспективу, так как денежная политика Центральных банков будет снижать покупательную способность бумажных денег. Аналитик Доминик Шнайдер из швейцарского банка UBS считает, что стоимость золота на уровне 1500$ за унцию не является окончанием многомесячного ценового ралли на рынке золота. На его взгляд, каждое снижение цены стоит рассматривать в качестве шанса для увеличения инвестиций в жёлтый драгметалл. По прогнозу аналитика, к концу текущего 2019 года стоимость одной унции золота составит 1550$, а в следующем 2020 году цена вырастет до 1650$.

По словам эксперта, одной из краткосрочных причин роста золота является продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем. Но гораздо важнее следить за политикой американского ФРС, который может продолжить снижать процентные ставки в последующие месяцы.

Все это делает вопрос добычи драгметаллов еще более важным и актуальным для страны. И компании-производители не стоят на месте, находятся в поиске новых золотоносных рудников. Так, ЗАО "Azergold" продолжает разведку на новых месторождениях драгоценных металлов в Азербайджане. И уже есть первые положительные результаты: влиятельная международная консалтинговая компания "Micon International", привлеченная со стороны ЗАО для предварительной оценки ресурсов потенциально перспективного на золото участка Агйохуш, а также золотоносного участка Тулаллар на юге Гейгельского района, оценила потенциальные ресурсы данных месторождений в 600 тыс. унций.

В ходе работ были проделаны 180 разведочных скважин общей проходкой более 22 тыс. метров. Полученные образцы пород были отправлены в международно-аккредитованные лаборатории для проведения геохимических анализов. На основе полученных первичных данных анализов, консалтинговая компания предварительно оценила потенциал прогнозируемых ресурсов 500 тыс. унций по участку Тулаллар и 100 тыс. унций по участку Агйохуш. Эксплуатация данных месторождений может принести доход размером в сотни миллионов долларов США.

Что касается Anglo-Asian Mining, то компания планирует до конца 2019 года добыть в Азербайджане 82-86 тысяч унций золота. В Anglo Asian Mining также отметили, что компания планирует начать деятельность в двух других странах, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры.

Золотодобыча - пусть сырьевая, но не связанная с энергетикой отрасль, которая важна для Азербайджана, в том числе, и в стратегическом смысле. Какими бы ни были котировки на этот драгоценный металл, вот уже несколько тысячелетий именно золото оставалось одним из самых надежных активов, самой твердой валютой. Конечно, времена мягко говоря, серьезно изменились, но золотой запас все еще формирует подушку безопасности любых стран мира.

Не исключение и Азербайджан. В условиях глобальной нестабильности, войн, конфликтов и скачков цен на энергоносители важнейшей ценностью для стран становится стабильность. Азербайджан добился невероятных успехов в деле обеспечения стабильности - политической, экономической и социальной. Все эти достижения - результат эффективной и многовекторной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, а также серьезных реформ, инициированных главой государства. Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева стал островком стабильности в регионе, и продолжал развиваться даже в самое трудное время, когда соседние страны находились под ударами глобального кризиса. И значительные золотые запасы - это и отличное подспорье для обеспечения стабильного развития Азербайджана, и, своего рода, дополнительный инструмент для укрепления стабильности национальной экономики.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.Az