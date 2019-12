OOO AASO Prime Management Inc. является официальным и эксклюзивным дистрибьютором британского люксового бренда для мужчин Truefitt & Hill в Азербайджане.

Truefitt & Hill является старейшей парикмахерской в ​​мире и была основана в 1805 году Уильямом Фрэнсисом Труфиттом. Труфитт стал парикмахером Британского королевского двора, и фирма получила свой первый королевский ордер от короля Георга III.

Мужской парикмахерской и магазину, действующим под этим брендом, на днях исполнилось пять лет в Азербайджане.

Отметим, что парикмахерская и магазин Truefitt & Hill функционируют в Пламенных башнях (Baku Flame Towers), являющихся одним из самых узнаваемых на сегодня символов Баку.

- Расскажите немного о себе.

- Хотя мои родители родом из Карабаха, они жили и работали в Баку с юных лет. По счастливой случайности я тоже родился в Карабахе во время отпуска моих родителей, в доме моего дедушки. Впоследствии мы часто ездили летом в Карабах. Я и сейчас помню запах родной плодородной карабахской земли. Мой отец - офицер полиции в отставке, мама была учительницей математики в средней школе. К сожалению, мы ее рано потеряли.

- Кто Вы по образованию?

- От того, что мой отец работал в полиции, нам приходилось часто переезжать из одного города в другой. Так, в 1975 году я поступил в первый класс в Шабранском районе, а заканчивал школу уже в Тертерском районе. У меня два высших образования. Я окончил факультет экономики Азербайджанского государственного экономического университета по специальности экономист и юридический факультет Бакинского государственного университета по специальности право. А вообще, я считаю, что человек учиться всю свою жизнь. Я свободно владею азербайджанским, английским, турецким и русским языками. Азербайджанский - мой родной язык, русский - язык моего образования, английский - это язык бизнеса, турецкий - это язык братского нам народа. Кстати, то, что мне пришлось в детстве и в школьные годы жить и часто путешествовать по разным уголкам нашей родины, позволило мне изучить непосредственно многосторонность нашей культуры, красоту и особенности множества диалектов. Это всегда мне помогало в общении с людьми, как на работе, так и в быту.

Мне 51 год, рабочий стаж 35 лет. Я начал свою карьеру в возрасте 16 лет в качестве сторожа. Затем работал в качестве рабочего 1-го разряда, далее был экономистом, старшим экономистом, бухгалтером, главным бухгалтером в разных организациях.

С 1990 по 1993 работал добровольцем в военной организации.

После перемирия на фронте и развала СССР продолжил работу в иностранных компаниях. К этому времени, в Азербайджане начали открываться представительства зарубежных компаний. Таким образом, я был принят на работу в официальное представительство R.J.Reynolds (CША) в департамент по продажам и маркетингу.

Затем продолжил работу в должности менеджера по операциям Азербайджанского официального представительства Oriflame (Швеция). Занимал должность Председателя правления страховой компании Doble Insurance.

В 2010 году основал ООО AASO Prime Managemnt Inc. Являюсь генеральным директором этой компании. Наша компания занимается коммерческой деятельностью по розничной продаже, предоставлением разного вида услуг. В то же время, моя компания является официальным и эксклюзивным дистрибутором и лицензиатом компании Truefitt & Hill (Великобритания) в Азербайджане. Как раз, недавно исполнилось ровно 5 лет как мужская парикмахерская и брендовый магазин под этим брендом функционирует в современном символе нашей столицы - в Пламенных башнях (Baku Flame Towers) Баку.

Так что по образованию я экономист и правовед, а по роду занятий - бизнесмен. Только я прошу читателей учесть, что бизнесмен - это не тот человек, у которого полный гараж машин. Часто думают, что если ты бизнесмен, то у тебя должно быть много денег, которые не знаешь, как потратить (смеется).

А если серьезно, то я считаю, что богатый человек это не тот, который много заработал, а тот, который смог как можно больше пожертвовать. Мне кажется, как раз таки от этого люди должны получать настоящее удовольствие в жизни и в целом работать и стремиться к этому.

- Как пришла идея открыть салон Truefitt & Hill в Баку и что можно посоветовать человеку, который хочет начать такой же бизнес?

- Я глубоко убежден, что бизнес в плане идеи и креатива - это фрагмент из жизненного опыта. Я как-то подумал о мужской парикмахерской, посетив в очередной раз своего парикмахера. Изучив рынок, я понял, в чем пробелы. В тот момент я не знал о существовании Truefitt & Hill. Появилась идея и надо было ее реализовать. Я в голове постепенно создавал концепцию и потом случайно узнал про старейшую парикмахерскую в мире, хотя, как говорят, случайного ничего нет. Создать новый бизнес, по моему мнению, это не только то, что нужно сделать что-то новое, а то, как лучше сделать то, что уже есть. Не знаю насколько понятно я смог выразиться, но приблизительно это так.

- Чем отличается концепция Truefitt & Hill от конкурентов? Есть ли у вас уникальные услуги, которые не встретишь в других салонах?

- Truefitt & Hill - это бренд, который производит безупречную продукцию по уходу и предлагает услуги исключительно для мужчин. История старейшей цирюльни в мире, как отмечено в Книге Рекордов Гиннесса в апреле 2000, началась в 1805 году в фешенебельном лондонском районе Mayfair. Среди клиентов Truefitt & Hill множество почитаемых персон, которые причастны к написанию мировой истории. Среди них почти все мужчины британской королевской семьи, начиная с Георга III, а также многочисленные представители европейских монарших родов, известные политики, такие, как Уильям Глэдстоун, Герцог Веллингтон, Сэр Уинстон Черчилль.

Много других легендарных личностей из мира искусства обращались к услугам Truefitt. В их числе Чарльз Диккенс, Уильям Теккерей, Лорд Байрон, Оскар Уайльд, Альфред Хичкок, Лорд Лоуренс Оливье, Дэнни Кей, а также знаменитые Джон Уэйн, Фрэнк Синатра, Фред Астер и Кэри Грант.



О статусе Truefitt & Hill, как самой известной парикмахерской в мире, специализирующейся на классическом бритье, свидетельствует ее включение в книгу "Courvoisier's Book of The Best", путеводитель Gault Millau "The Best of London", а также частые упоминания в британских и международных средствах массовой информации, включая телевидение, радио, газеты и журналы.

Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что различие концепции заключается в высоком профессионализме сотрудников, в заботе о клиентах, начиная от безопасности, и удобстве как во время прибытия, ожидания и пребывания в наших салонах, так и во время получения услуг, благодаря выбранным дислокациям и мерам гигиены. Еще одним из различий является то, что для услуг применяется наша собственная продукция, которая производится самой компанией в Лондоне. Эта продукция в полном ассортименте выставлена на продажу в нашем салоне.

Truefitt & Hill предлагает все виды традиционных и современных парикмахерских услуг для мужчин. Существует ряд бесплатных услуг. Но думаю, что самая важная особенность - это меры стерилизации и гигиены.

- Логично было бы расширить бизнес. Нет ли таких планов?

- Такие планы есть давно и сейчас они очень актуальны. Мы сейчас ведем переговоры с потенциальными партнёрами и скоро сообщим о новых планах. Мы стараемся развивать другие направления тоже. Хотелось бы подчеркнуть, что для развития бизнеса у нас в стране есть все условия. Те реформы, которые проводятся государством в последнее время в политической, экономической, налоговой и других сферах, создают благоприятную обстановку для работы. В Азербайджане очень многое сделано, но я уверен, еще очень многое интересное впереди.

- Дети не хотят продолжить бизнес?

- Дай бог здоровья и благополучия всем детям. Их у меня трое. Скорее всего хотят, чем нет. Они неплохо учатся и занимаются спортом. Мы с супругой решили предоставить им свободу в выборе профессий и рода занятий. Дочь Айлин учится в средней школе. В этом году готовится к экзаменам в ВУЗ. Старший сын Айхан, ему 15 лет. Он профессиональный футболист. Сейчас учится и тренируется в футбольной академии IH Manchester в Великобритании. Он двукратный чемпион Азербайджана в составе клубов в возрасте до 14-ти до 15-ти лет. Его начали привлекать в сборную Азербайджана до 15,16 и 17 лет. Пока мечтает попасть в профессиональный европейский клуб и усердно этим занимается. Есть заинтересованные в нем клубы, но к сожалению, есть некоторые трудности в плане оформления контрактов. Младшему сыну, Орхану, 12 лет. Он учится в школе Landau в Баку, тоже занимается профессиональным спортом. Является чемпионом Азербайджана по баскетболу в возрасте до 13 лет. В разговорах дети говорят о желании в будущем заняться бизнесом. Время покажет.

- Чего бы вы хотели пожелать читателям?

Хочу поблагодарить вас за эту возможность. Хочу поблагодарить клиентов Truefitt & Hill за то, что они все эти 5 лет были с нами. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и с Днем солидарности азербайджанцев мира.

Спасибо за интересную беседу.