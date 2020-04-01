Азербайджанская экономика отразит любые удары пандемии коронавируса

Сегодня главное, чтобы граждане Азербайджана осознали всю серьезность положения и проявили гражданскую солидарность.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор Института нового общества Василий Колташев.

Политолог отметил, что правительством Азербайджана предприняты все меры для защиты своих граждан от пандемии: "Людям нужно только оставаться дома и следовать рекомендациям. Я понимаю, что активным людям сидеть дома очень не просто, однако, чтобы победить эпидемию, мы в первую очередь должны думать не только о себе, но и о своих близких и соотечественниках. Каждый житель Азербайджана должен проявить ответственность, соблюдать правила гигиены, носить медицинскую маску, покидать дом только при крайней необходимости. Только в этом случае можно предотвратить широкое распространение коронавируса и одержать над ним победу".

По его словам, существуют две диаметрально противоположные точки зрения: "Одна из них говорит, что коронавируса вообще нет, другая гласит, что это именно он обрушил мировую экономику. Обе они не соответствуют действительности. На самом деле обвал мировой экономики должен был произойти и очень долго откладывался. Вообще сегодняшняя ситуация - это отголоски глобального экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. В 2008-2009 годах он накрыл всю мировую экономику и начался с обвала фондового рынка, потом рынка нефти и банковского кризиса в США, которые стали эпицентром кризиса. Затем пришла вторая волна - с 2013 года по 2016 годы. Достаточно посмотреть с какими проблемами в 2013 году столкнулась бразильская экономика. А в 2014-2016 годах удары пришлись на Евразию. А в 2015 году мир наблюдал крах Шанхайской биржи. Иными словами, событий было очень много, и все они были драматичные. Единственное, чего не было, так это сильного удара по западным экономикам. Но сейчас удар приходится уже не только по экономикам с товарной продукцией, но и по финансовым и торгово-банковским. Это экономики США, ЕС и Японии. Именно эти страны переживают острейший экономический кризис. И он будет протекать там гораздо тяжелее, чем во всех остальных странах мира".

Эксперт заявил, что нужно учитывать, что сейчас происходит только фаза обвала, впереди достаточно продолжительная фаза депрессии: "Но на Западе фаза обвала скорее всего будет затягиваться из-за того, что на фондовом рынке и финансовой системе кризис распространяется с серьезными искусственными преградами. Для примера можно назвать меры, предпринятые Федеральной резервной системой США, что затягивает процесс. К тому же падение мировых цен на нефть ударило по экономикам более развитых стран. Страны с производственной экономикой гораздо раньше войдут в стадию депрессии, и она, видимо, будет продолжаться не менее полугода. То есть, надо приготовиться к длительной стадии. Потом начнется экономическое оживление, предположительно с Китая. Вполне возможно, что уже сейчас где-то оно начинает зарождаться".

По его мнению, одним из важнейших последствий этого кризиса будет девальвация американской валюты, японской иены, евро и британского фунта. Эти валюты, согласно его словам, очень серьезно ослабнут в процессе кризиса, вероятно еще до конца 2020 года вне зависимости цен на нефть.

Колташев считает, что неизбежные меры карантина, предпринимаемые большинством стран, усугубляют глобальный кризис: "Необходимые меры карантина останавливают развитие экономики, хотя этот процесс начался еще, когда Китай в начале 2020 года столкнулся с падением розничных продаж. На 20% за январь и февраль по отношению к аналогичным месяцам 2019 года, и 13,5% - промышленного производства. Это все официальные китайские данные, а реальные могут быть примерно на треть выше, что говорит о крупных масштабах экономического кризиса в Китае. Прежде всего, кризиса перепроизводства. Поэтому меры по борьбе с пандемией только форсируют процесс, который мог бы растянуться по времени. И это дает нам шанс, что еще до конца 2020 года мы увидим первые признаки экономического оживления. Иными словами преодолеем депрессию и пойдем дальше. 2021 год может оказаться годом экономического подъема, который будет скорее всего продолжительным, устойчивым и очень динамичным. Но для того, чтобы он начался, власти должны будут принять соответствующие новые регулятивные меры. Страны должны будут буквально перезапустить экономику. Гораздо сложнее будет выйти на экономический рост старым крупным западным экономикам. Россия и Азербайджан, вне всякого сомнения, отразят любые удары пандемии коронавируса. Азербайджан имеет свои серьезные преимущества в регионе, обладает ценными ресурсами и собственной корпоративной структурой и оперативно адаптируется под новые мировые экономические реалии".

Россия, как сказал эксперт, имеет свои наброски плана для перезапуска экономики: "Это крупномасштабное жилищное строительство, реновация по московскому образцу, когда старое жилье сносится, новое строится или реконструируется. Плюс развитие общественного транспорта, городской инфраструктуры и коммуникации внутри страны. Это все может перезапустить российскую экономику и дать ей мощный импульс".

Он также подчеркнул, что в этой ситуации не надо покупать доллары США: "Нужно иметь сбережения в национальной валюте, держать часть наличными, а другую - на банковских счетах. Также необходимо избегать долгового бремени, что будет оказывать на людей негативное психологическое влияние".

В заключение он сказал, что сейчас под влиянием кризиса ускорится процесс автоматизации производства, а также внедрение программного обеспечения для управления рабочими процессами и минимизации человеческого фактора: "Но при этом возникает потребность в создании рабочих мест, то есть в том, которое государство должно взять на себя в значительной мере. Это в первую очередь касается социальной сферы, отрасли образования, здравоохранения, где человеческий труд носит общественно полезный характер. И очень важно, чтобы государство, расходуя бюджетные средства на создание или поддержание рабочих мест, обеспечивало такого рода последовательность для экономики. Это даст благоприятный, может не прямой, но очень большой косвенный экономический эффект".